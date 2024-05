Google Pixel 8a z ceną. Tym razem są to dobre informacje

Google Pixel 8a to smartfon, którego cena miała wzrosnąć. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje z tym związane. Te zakładają, że cena podstawowej wersji Google Pixel 8a w Stanach Zjednoczonych jednak nie przekroczy kwoty 500 dolarów. Co nie zmienia faktu, że w Europie i tak zapewne zapłacimy trochę więcej.

Google Pixel 8a to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Przed nami oficjalna premiera, która odbędzie się za dwa tygodnie. Co z ceną telefonu? Pewne plotki sprzed kilku tygodni, które były związane z tym zagadnieniem, nie napawały optymizmem. Tym razem mamy jednak dobre informacje.

Cena Google Pixel 8a bez zmian

Nowe plotki mówią o tym, że cena Google Pixel 8a jednak nie wzrośnie w porównaniu do poprzednika, choć warto mieć na uwadze, że dotyczy to rynku Stanów Zjednoczonych. W tym kraju podstawowa konfiguracja sprzętowa telefonu ma trafić do sprzedaży w kwocie 499 dolarów. W takiej samej debiutował rok temu model 7a. Wariant mający więcej pamięci ma być wyceniony na 599 dolarów.

Oczywiście to wcale nie oznacza, że cena Google Pixel 8a w Europie będzie równie atrakcyjna. W rzeczywistości spodziewajmy się wyższych kwot, które to zresztą pojawiały się już w przeciekach. W przypadku podstawowego modelu nie spodziewajmy się, że będzie to 500 euro, a więcej.

Smartfon mający 128 GB pamięci na dane w Europie ma kosztować około 570 euro. To blisko 2,5 tys. zł i podobnej kwoty spodziewajmy się w Polsce, gdzie telefon również ma być dostępny. Trudno stwierdzić, jak to wpłynie na sprzedaż. Firma może skusić klientów dodatkowymi atrakcjami. W przeciwnym wypadku taka cena raczej nie przełoży się na rynkowy sukces.

Premiera Google Pixel 8a w maju

Oficjalna premiera smartfona Google Pixel 8a jest blisko. Spodziewajmy się, że zapowiedź odbędzie się 14 maja. Dwa dni później urządzenie ma trafić do sprzedaży na terenie pierwszych rynków. Wtedy poznamy oficjalne ceny, ale kwoty z przecieków wydają się być bardzo prawdopodobne.

Wiemy, dzięki materiałom prasowym, które niedawno przedostały się do sieci, że telefon ma być objęty aż 7-letnim wsparciem ze strony producenta. Przez tyle czasu smartfon ma otrzymać aktualizacje, choć później nie będą to już nowe wersje systemu Android, a poprawki bezpieczeństwa, co warto mieć na uwadze.

Google Pixel 8a otrzyma ekran OLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Jedną z największych zmian względem poprzednika będzie nowy procesor. To czip Tensor G3, który trafił także do modeli 8 i 8 Pro. Aparat fotograficzny nadal ma stanowić połączenia sensorów 64 i 13 MP. Przednia kamerka otrzyma 13-megapikselowy czujnik, a energię dostarczy bateria o pojemności około 4500 mAh. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14.

źródło: Smartprix