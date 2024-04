OnePlus Nord 4 blisko. Specyfikacja smartfona będzie konkretna

OnePlus Nord 4 to średniak chińskiej marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon jest certyfikowany przed debiutem jeszcze w tym kwartale. Specyfikacja techniczna modelu OnePlus Nord 4 będzie konkretna. Skąd to wiemy? Nie jest to zupełnie nowy smartfon, a przebrandowane urządzenie z Chin.

OnePlus Nord 4 nie jest zupełnie nowym telefonem. Tak naprawdę to przebrandowany model Ace 3V, który w Chinach debiutował kilka tygodni temu. Do Europy smartfon trafi pod inną nazwą i wygląda na to, że jego premiera rzeczywiście jest nieodległa. Specyfikacja techniczna w zasadzie nie jest już tajemnicą.

Smartfon OnePlus Nord 4 z premierą w tym kwartale

OnePlus Nord 4 to smartfon, który jest już certyfikowany. To oczywiście przybliża go do rynkowego debiutu. Premiera w tym kwartale jest w zasadzie pewna. Jest to kwestią kilku najbliższych tygodni.

Smartfon został dostrzeżony w bazie popularnego benchmarku. Mowa o Geekbench, gdzie urządzenie pojawiło się pod nazwą kodową CPH2621. Telefon ma oczywiście ten sam procesor, który znajduje się w modelu Ace 3V. Ponadto testowany prototyp wyposażono w 12 GB pamięci RAM.

Pod obudową Snapdragon 7+ Gen 3

Procesor z modelu OnePlus Nord 4 to ten sam czip, który w Ace 3V. Mowa o układzie Snapdragon 7+ Gen 3, co potwierdza nam wspomniany wyżej benchmark Geekbench. Oferuje on o 15 proc. lepszą wydajność CPU i do 45 proc. mocniejszy GPU w porównaniu do poprzedniego SoC Qualcomma dla średniaków.

Układ będzie wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5500 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 100 W.

Smartfon ma również 6,74-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli i jasności maksymalnej przekraczającej 2000 nitów. Wyświetlacz oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Aparat fotograficzny ma sensory 50 i 8 MP. Natomiast przednia kamerka pozwala robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

OnePlus Nord 4 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli

procesor Snapdragon 7+ Gen 3

do 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 14 z OxygenOS 14

