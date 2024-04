Nothing Phone 2a Special Edition w ofercie. Ma niebieski kolor

Nothing Phone 2a Special Edition to nowa wersja smartfona z marca. Telefon otrzymał niebieski kolor obudowy i prezentuje się całkiem ciekawie. Niestety na razie nie kupimy go w Europie. Informacji na ten temat nie ma. Cena Nothing Phone 2a Special Edition jest atrakcyjna.

Nothing Phone 2a Special Edition to nowa wersja smartfona z marca tego roku. Telefon doczekał się nowej wersji kolorystycznej obudowy. Tym odcieniem jest niebieski. Niestety taka edycja trafia do sprzedaży na razie tylko na jednym rynku i nie jest nim Polska.

Niebieski Nothing Phone 2a Special Edition tylko w jednym kraju

Tym krajem są Indie. Niebieski smartfon Nothing Phone 2a Special Edition został zapowiedziany na razie tylko na tym jednym rynku i obecnie brak informacji o dostępności w Europie czy gdziekolwiek indziej.

Cena nowej wersji kolorystycznej Nothing Phone 2a została ustalona w Indiach na 23999 rupii, czyli około 1165 zł. Dotyczy to telefonu mającego 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na dane. Sprzedaż ruszy 2 maja. Tego dnia urządzenie będzie można kupić w promocyjnej cenie obniżonej do 19999 rupii (ok. 970 zł).

Pozostaje wierzyć, że sprzęt trafi z czasem także na inne rynki. Na tego typu informacje trzeba będzie jednak poczekać.

Nothing Phone 2a – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 7200 Pro

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

161,7 × 76,3 × 8,55 mm

Android 14 z NothingOS 2.5

