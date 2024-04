Samsung Galaxy S25 Ultra z baterią, która może trochę rozczarować

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Spodziewajmy się, że względem poprzednika z tego roku zostaną wprowadzone różne nowości oraz udoskonalenia. Co z baterią? Tutaj dobrych informacji niestety nie ma. Do sieci przedostały się pewne szczegóły. Czego się dowiadujemy?

Bateria modelu Samsung Galaxy S25 Ultra bez zmian

Informacje na temat akumulatora planowanego dla modelu Samsung Galaxy S25 Ultra ujawnił w platformie X Sawyer Galox. Twierdzi on, że bateria w kolejnym flagowcu nie zostanie zmieniona. Jakby tego było mało, to w planach nie ma ulepszeń z zakresu technologii do ładowania. Co to oznacza w praktyce?

Bateria smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra będzie miała pojemność 5000 mAh. Tyle samo jak to jest w przypadku poprzednika. Podobnie będzie w przypadku ładowarki. Nadal będzie ona miała moc na poziomie 45 W. Szkoda, bo chińscy producenci telefonów pod tym względem już dawno odskoczyli Koreańczykom. Ci drudzy jednak niewiele sobie z tego robią i nie planują w najbliższym czasie zmian.

Decyzja związana z pozostawieniem tej samej ładowarki oraz baterii wynika z faktu szukania oszczędności. Firma chce wykorzystać komponenty, gdzie może zredukować koszty i ponownie padło na akumulator, z czym po prostu trzeba się pogodzić.

Samsung Galaxy S25 Ultra z czipem Snapdragon 8 Gen 4

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra ma być dostępny wyłącznie z procesorem Snapdragon 8 Gen 4. Nowy czip Qualcomma ma wnieść liczne udoskonalenia, ale to może sprawić, że układ będzie po prostu jeszcze droższy od SD8G3, który to już kosztuje 25 proc. więcej i partnerzy muszą liczyć się z wydatkiem na poziomie około 200 dolarów.

Dlatego koreański producent szuka oszczędności na innych komponentach, skoro musi płacić coraz więcej pieniędzy za procesory. W przeciwnym wypadku może to zbyt negatywnie płynąć na ceny końcowe dla klientów. W tym roku model S24 Ultra w Stanach Zjednoczonych trafił do sprzedaży w cenie wyższej o 100 dolarów. Mówi się o tym, że było to głównie spowodowane wyższymi kosztami zakupu Snapdragona 8 Gen 3 oraz tytanową ramką.

Koreańczycy chcą pewnie uniknąć podobnej sytuacji w przyszłym roku, gdy na rynek trafi Samsung Galaxy S25 Ultra i dlatego szukają najodpowiedniejszego wyjścia. Lepsza bateria z szybszym ładowaniem mogłaby po prostu oznaczać skok ceny dla klientów. Tak jednak może się nie stanie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło