Oppo A60 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

Oppo A60 to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się na jednym z azjatyckich rynków. Specyfikacja techniczna telefonu jest typowa dla półki średniej. Cena Oppo A60 nie jest wygórowana. Smartfon ma 6,67-calowy ekran LCD 90 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 680 oraz baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem.

Oppo A60 to smartfon, którego premiera odbyła się bez większego rozgłosu. Telefon jest typowym średniakiem niemającym modemu ze wsparciem dla sieci 5G. W tym przypadku klient może liczyć jedynie na obsługę LTE. Jest to następca modelu A58 4G z 2023 r. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna urządzenia.

6,67-calowy ekran LCD i Snapdragon 680

Oppo A60 ma płaski ekran LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,67 cala, rozdzielczość HD+ oraz oferuje jasność maksymalną na poziomie do 950 nitów. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 90 Hz, a próbkowanie dotyku z częstotliwością 240 Hz.

Za obliczenia w telefonie odpowiada procesor Snapdragon 680. To kilkuletni SoC Qualcomma dla średniaków bez łączności z sieciami 5G. Układ nadal jest chętnie wybierany przez producentów smartfonów. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 2.2.

Cena Oppo A60

Cena Oppo A60 nie jest wygórowana. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon kosztuje 5,490,000 VND, czyli około 875 zł. Model mający 256 GB pamięci wyceniono na 6,490,000 VND (ok. 1030 zł).

Producent przygotował dwa warianty kolorystyczne obudowy. Jest to jasnoniebieski i czarny odcień, choć z czasem być może pojawią się kolejne. Premiera odbyła się w Wietnamie. Na razie nie ma informacji o dostępności na innych rynkach, ale jest to pewnie kwestią kilku najbliższych tygodni.

Aparat 50 MP oraz bateria z SuperVOOC

Aparat fotograficzny modelu Oppo A60 składa się z dwóch obiektywów, które umieszczono na dużej wyspie w kształcie pastylki. Główny połączono z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast drugi to czujnik głębi 2 MP. Przednia kamerka pozwala robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Energię w smartfonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 45 W. Producent deklaruje naładowanie do 50 proc. w ciągu 30 minut. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką ColorOS 14. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Oppo A60 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+ i jasności d 950 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 680

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0 LE

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

186 g

Android 14 z ColorOS 14

