Google Pixel 8a. Materiały prasowe potwierdzają zmiany i nowości

Google Pixel 8a to smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekają więc materiały prasowe. Najnowsze z nich ujawniają nam planowane przez producenta zmiany i nowości. Cena Google Pixel 8a ma być niestety wyższa względem poprzednika, ale warto dodać, że telefon pojawi się w sprzedaży w Polsce.

Google Pixel 8a to smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo premiera odbędzie się już w maju. Do sieci przedostały się nowe materiały prasowe poświęcone temu urządzeniu. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć, jakie zmiany oraz nowości planuje firma.

Materiały prasowe prezentują zmiany i nowości

Wspomniane materiały prasowe poświęcone modelowi Google Pixel 8a udostępnił serwis AndroidHeadlines. Widzimy, że wśród nowości jest procesor Tensor G3. Następnie mamy baterię o pojemności 4500 mAh, która ma wspierać szybkie ładowanie. Aczkolwiek w tym przypadku jest to ładowarka o mocy 27 W, czyli niespecjalnie szybka.

Aparat fotograficzny smartfona został określony frazą „AI-mazing”. Wiemy, że wśród wspieranych przez kamerę funkcji są Best Take, Audio Magic Eraser czy Night Sight. Główny obiektyw współpracuje tutaj z 64-megapikselowym sensorem. Natomiast ultraszerokokątny połączono z 13-megapikselowym czujnikiem. Podobny znajdzie się w przedniej kamerze do selfie.

Zmiany obejmują również VPN Google One czy nawet siedem lat wsparcia w postaci dostępności aktualizacji oprogramowania. Ponadto obudowa spełnia założenia normy ochronnej IP67.

Specyfikacja Google Pixel 8a już znana

Specyfikacja techniczna telefonu Google Pixel 8a wyciekła do sieci już wcześniej. Urządzenie ma płaski ekran OLED-owy o przekątnej 6,1 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Wspomniany wcześniej czip Tensor G3 będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Cena Google Pixel 8a ma być wyższa od poprzednika. Oficjalna zapowiedź telefonu odbędzie się 14 maja, w trakcie I/O 2024. Sprzedaż ma ruszyć dwa dni później i sprzęt pojawi się w Polsce. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

6,1-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Tensor G3

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 13 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 14

źródło: AndroidHeadlines