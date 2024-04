Samsung Galaxy Note 9 z Galaxy AI. Nieoficjalnie, ale można

Samsung Galaxy Note 9 to starszy smartfon koreańskiej marki, który został już pozbawiony wsparcia. Tymczasem zapowiedziano nieoficjalny ROM, który wniesie na urządzenie funkcje Galaxy AI. Właściciele modelu Samsung Galaxy Note 9 będą mogli instalować oprogramowanie od przyszłego miesiąca.

Galaxy AI zostało wprowadzone wraz z aktualizacją One UI 6.1, która trafi również na starsze telefony marki. Producent planuje dalszy rozwój tych rozwiązań. Niestety na liście obsługiwanych smartfonów nie ma już modelu Samsung Galaxy Note 9, czyli ostatniego flagowca firmy z S Pen z tej serii. Jego użytkownicy będą mogli uzyskać taką funkcjonalność drogą nieoficjalną.

Samsung Galaxy Note 9 z Galaxy AI dzięki Noble ROM 4.1

Noble ROM to nieoficjalne oprogramowanie, które w wersji 4.0 zapewniło w starszych telefonów koreańskiego giganta wsparcie dla Androida 14 wraz z nakładką One UI 6. Twórcy software nie spoczęli na laurach i postanowili popracować nad dodaniem obsługi rozwiązań, które Samsung wprowadził wraz z One UI 6.1.

Tak powstał Noble ROM 4.1, który będzie wkrótce dostępny dla użytkowników smartfona Samsung Galaxy Note 9 sprzed kilku lat (z 2018 r.). Dzięki oprogramowaniu właściciele flagowca z S Pen uzyskają dostęp do funkcji Galaxy AI, które bazują na sztucznej inteligencji. Wśród nich są generatywna edycja, tłumaczenia na żywo, interpreter oraz Circle to Search, które opracowało Google. Te opcje mają działać, co widać na załączonych w galerii zrzutach ekranowych udostępnionych przez twórcę ROM-u – AlexisXDA.







Samsung Galaxy Note 9 z Galaxy AI dzięki Noble ROM (grafiki: AlexisXDA)

Właściciele telefonu Samsung Galaxy Note 9, według zapowiedzi AlexisXDA, będą mogli pobierać na własne urządzenie Noble ROM 4.1 od przyszłego miesiąca, co twórca zapowiedział na platformie X, gdzie też udostępnił widoczne wyżej zrzuty ekranowe prezentujące funkcje Galaxy AI. Przy okazji aktualizacja oprogramowania będzie dostępna także dla użytkowników innych modeli.

„One UI 6.1” również dla modeli Samsung Galaxy S9

Noble ROM 4.1, który wniesie funkcje z One UI 6.1, trafi w przyszłym miesiącu również na smartfony z serii Samsung Galaxy S9, czyli flagowców, które debiutowały kilka miesięcy wcześniej od Note’a 9. Mają jednak ten sam procesor, a więc przeniesienie software było w tym przypadku ułatwione.

Samsung Galaxy Note 9 i seria S9 została pogrzebana przez producenta w drugiej połowie 2022 r. Wtedy zakończono wsparcie dla tych telefonów, choć warto dodać, że jeszcze w zeszłym roku pojawiła się aktualizacja z poprawkami zabezpieczeń. Użytkownicy tych telefonów mogą jednak tchnąć w nie nowe życie właśnie za sprawą takich projektów jak Noble ROM i jest to możliwe dzięki pracy niezależnych deweloperów.

