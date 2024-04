Infinix GT 20 Pro z datą premiery. Są cena, rendery i specyfikacja

Infinix GT 20 Pro to nowy smartfon do gier marki. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostały się rendery, specyfikacja i cena Infinix GT 20 Pro. Natomiast data premiery została potwierdzona przez producenta. Zobaczmy sobie, co nowy smartfon ma do zaoferowania oraz ile ma kosztować.

Infinix GT 20 Pro to smartfon do gier, który będzie następcą udanego modelu GT 10 Pro. Data premiery to 2 maja. Wtedy urządzenie zostanie oficjalnie zaprezentowane, ale producent nie dochował go w tajemnicy. Do sieci przedostały się rendery oraz informacje związane z ceną i specyfikacją techniczną telefonu.

Cena Infinix GT 20 Pro atrakcyjna

Jak nietrudno się domyślić, cena Infinix GT 20 Pro jest naprawdę atrakcyjna, do czego producent już na przyzwyczai. W Malezji urządzenie ma kosztować 1299 ringgitów, czyli około 1100 zł. Rendery prasowe telefonu ujawniają, że producent przygotował na premierę trzy warianty kolorystyczne obudowy.









Wygląd smartfona jest typowy dla fanów mobilnej rozgrywki i to oni mają być głównym odbiorcą telefonu. Na razie nie znamy cen na innych poza Malezją rynkach. Możemy jednak się domyślać, że też będą to atrakcyjne kwoty.

Urządzenie ma 6,78-calowy ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Rozdzielczość to Full HD+, a odświeżanie obrazu ma odbywać się z częstotliwością 144 Hz. Pod ekranem umieszczono czytnik linii papilarnych.

Mocny czip MediaTek Dimensity 8200 Ultimate

Za obliczenia ma odpowiadać średniopółkowy procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, który w tym przedziale cenowym oferuje niezłą wydajność. SoC ma być wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 256 GB miejsca. Na wyposażeniu nie zabrakło także wyspecjalizowanego czipa Pixelworks X5 Turbo.

Energię w telefonie dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh, którą można ładować z użyciem ładowarki o mocy 45 W. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Będzie on wspomagany przez czujnik głębi i kamerkę do zdjęć makro 2 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Miłym dodatkiem są głośniki JBL i obudowa spełniająca założenia normy IP54. Znana specyfikacja techniczna modelu widoczna jest niżej.

Infinix GT 20 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate

czip Pixelworks X5 Turbo

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki JBL

czytnik linii papilarnych

IP54

164 × 75 × 8,15 mm

Android 14 z nakładką XOS 14

