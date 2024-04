Xiaomi 15, iQOO 13 i OnePlus 13 z czipami Snapdragon 8 Gen 4. Będą pierwszymi

Xiaomi 15, iQOO 13 oraz OnePlus 13 to trzy flagowce, które zobaczymy jesienią 2024 r. Smartfony pojawiały się już w przeciekach i teraz poznajemy nowe szczegóły. Wszystkie z nich mają otrzymać procesory Snapdragon 8 Gen 4, czyli najnowsze czipy Qualcomma dla telefonów z półki premium. Jakby tego było mało, to dostaną je w pierwszej kolejności. Pewne informacje na ten temat uzyskał sprawdzony w przeszłości leaker Yogesh Brar, który podzielił się nimi na łamach platformy X.

Snapdragon 8 Gen 4 najpierw w Xiaomi 15

Smartfony z serii Xiaomi 15 będą pierwszymi na rynku, które dostaną procesory Snapdragon 8 Gen 4. To w zasadzie pewnie wielu nie dziwi. Chińska marka kilka lat temu nawiązała ekskluzywną umowę z Qualcommem i na jej mocy otrzymuje dostęp do nowych układów w pierwszej kolejności. Jeszcze przed innymi producentami.

Brar twierdzi, że w tym roku to nie ulegnie zmianie i dlatego nadchodzący Snapdragon 8 Gen 4 znowu w pierwszej kolejności trafi do nowych flagowców marki Xiaomi. Spodziewajmy się, że marka weźmie udział w samej prezentacji układu i obwieści to światu.

Potem czip trafi do iQOO 13 i OnePlus 13

Następne w kolejności są smartfony iQOO 13 oraz OnePlus 13, czyli dwa flagowce innych marek. Dostaną one ten sam procesor i ma to nastąpić niedługo po premierze Xiaomi 15. Pewnie będzie to różnica zaledwie tygodnia czy dwóch lub podobnego okresu. To jednak wyjaśni się w czwartym kwartale, bo wtedy spodziewajmy się premiery wszystkich trzech telefonów wymienionych marek.

Sam Snapdragon 8 Gen 4 zostanie zaprezentowany jeszcze przed premierą smartfonów z serii Xiaomi 15. Powinno to nastąpić październiku. Telefony Chińczyków pewnie zadebiutują w listopadzie, ale konkretnych terminów na razie nie ma. Poznamy je bliżej tego okresu.

Snapdragon 8 Gen 4 ma być potężnym procesorem

Qualcomm szykuje naprawdę mocny układ. Snapdragon 8 Gen 4 w wersji prototypowej niedawno pojawił się w bazie popularnego benchmarku i tam pokazał pazur. Wydajność była zbliżona do tej, którą oferuje Apple M3. Będzie to więc naprawdę mocny SoC dla flagowców z Androidem.

Snapdragon 8 Gen 4 będzie czipem mającym rdzenie CPU oparte na nowej mikroarchitekturze i ma być wytwarzany w 3-nm litografii. Za obliczenia graficzne ma odpowiadać GPU Adreno 830. Na szczegóły przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Jest jednak niemal pewnym, że Qualcomm nie dochowa ich w tajemnicy do premiery i poznamy je jeszcze przed październikową prezentacją.

