OnePlus Pad Go w Polsce. Na start niższa cena i promocja z prezentem

OnePlus Pad Go to tablet, który doczekał się premiery w Polsce. Producent z tej okazji przygotował promocję. Na start została obniżona cena. Ponadto do urządzenia dorzucany jest prezent o wartości kilkudziesięciu euro. Zobaczmy, ile trzeba zapłacić za tablet OnePlus Pad Go w naszym kraju.

OnePlus Pad Go to tablet, który debiutował jesienią. W Polsce na to urządzenie musieliśmy poczekać dłużej. Znana jest cena i na start została przygotowana ciekawa promocja. W jej ramach można liczyć na mniejszą kwotę oraz dodatkowy prezent.

Cena OnePlus Pad Go na start niższa

Cena tabletu OnePlus Pad Go w Polsce została ustalona na poziomie 329 euro, czyli około 1425 zł i dotyczy to modelu z modemem LTE i 128 GB pamięci na dane. Na start została ona obniżona do kwoty 299 euro (ok. 1295 zł). Można więc nieco zaoszczędzić. Ponadto producent dorzuca prezent o wartości 39,99 euro. Do zestawu dodawana jest ładowarka SuperVOOC o mocy 80 W.

OnePlus Pad Go to tablet mający 11,3-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 2408 × 1720 pikseli oraz procesor MediaTek Helio G99. Energie dostarcza bateria o pojemności 8000 mAh. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB pamięci. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

11,3-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 2408 × 1720 pikseli i jasności do 400 nitów

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G99

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 8000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

modem LTE (opcjonalnie)

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

złącze USB C

532 g

Android 13 z OxygenOS 13.2

źródło: informacja prasowa