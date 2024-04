Oppo K12 to nowy smartfon, choć w rzeczywistości nie jest to oryginalny model. W rzeczywistości jest to przebrandowany telefon marki OnePlus. Tak więc design czy specyfikacja techniczna Oppo K12 nie są już dla nas tajemnicą. Zobaczmy sobie, co ten smartfon ma do zaoferowania.

Oppo K12 to nie jest zupełnie nowy smartfon. Marka należąca do chińskiego konsorcjum postanowiła przebrandować telefon OnePlus Nord CE4, który to debiutował kilka tygodni temu. Zmieniono jedynie branding, ale specyfikacja techniczna pozostała bez większych zmian. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania. Premiera w Chinach odbędzie się 24 kwietnia.

Snapdragon 7 Gen 3 i 6,7-calowy ekran AMOLED

Oppo K12 to smartfon, który ma ten sam procesor, co znajdujący się w modelu OnePlus Nord CE4. Jest to czip Snapdragon 7 Gen 3, czyli SoC Qualcomma dla telefonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Składa się on z ośmiu rdzeni CPU Kryo pracujących z zegarem do 2,63 GHz oraz GPU Adreno 720. W przypadku pamięci RAM spodziewajmy się 8 lub 12 GB. Natomiast na dane zostanie przeznaczone do 512 GB miejsca.

Wyświetlacz to 6,7-calowy panel AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1100 nitów. Natomiast rozdzielczość to 1080 × 2412 pikseli. Nie zabrakło również wsparcia dla formatu HDR10+.

Widzimy więc, że Oppo K12 otrzyma więcej pamięci względem modelu OnePlus Nord CE4. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że to sprzęt przeznaczony na chiński rynek, to taka decyzja nie dziwi. Wszak rządzi się on własnymi prawami. W Europie klienci otrzymują 8 GB RAM-u i maksymalnie 256 GB miejsca na dane.

Bateria 5500 mAh i podwójny aparat

Energię w Oppo K12 dostarczy ta sama bateria, którą umieszczono w modelu OnePlus Nord CE4. To akumulator o pojemności 5500 mAh, który wspiera szybkie ładowanie. Ładowarka ma moc 100 W i producent deklaruje pełne naładowanie w niespełna pół godziny. Warto też wspomnieć o obudowie spełniającej założenia normy IP54, która zapewnia pewną odporność na wodę.

Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy, które umieszczono na podłużnej wyspie w kształcie pastylki. Główny ze światłem f/1.8 i OIS współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką ColorOS 14. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Oppo K12 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

do 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

do 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

IP54

złącze USB C

186 g

czytnik linii papilarnych

Android 14 z ColorOS 14

źródło: opracowanie własne