Xiaomi Mi Band 9 i Redmi 13 5G blisko. Kiedy premiera?

Xiaomi Mi Band 9 oraz Redmi 13 5G to dwa nowe produkty chińskiej marki. Kiedy odbędzie się ich premiera? Wszystko wskazuje na ten kwartał. Zarówno opaska Xiaomi Mi Band 9, jak i smartfon Redmi 13 5G są już certyfikowane. To oznacza, że ich oficjalna zapowiedź musi być naprawdę blisko.

Xiaomi Mi Band 9 oraz Redmi 13 5G to nowa opaska i smartfon marki, których premiera zbliża się wielkimi krokami. Kiedy to nastąpi? Wygląda na to, że w ciągu kilku najbliższych tygodni. Oba urządzenia są certyfikowane, co przybliża je do rynkowego debiutu. Co już wiemy na ich temat?

Opaska Xiaomi Mi Band 9 z premierą w maju

Xiaomi Mi Band 9 to opaska, która certyfikowana jest od jakiegoś czasu. Wiele wskazuje na to, że premiera kolejnej generacji smartbanda marki odbędzie się w przyszłym miesiącu. Tym razem sprzęt dostrzeżono na stronach urzędów z Indonezji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To oznacza, że gadżet pojawi się na różnych rynkach, choć względem Chin zapewne z kilkutygodniowym opóźnieniem.

Opaska była certyfikowana pod nazwą kodową M2345B1. Jest to jeden z dwóch modeli tego urządzenia szykowanych przez chińskiego producenta. W droższej edycji pojawi się moduł bezstykowy NFC, który pozwoli m.in. na dokonywanie płatności zbliżeniowych czy też zapewni integrację z kartami miejskich środków transportu publicznego.

Specyfikacja opaski Xiaomi Mi Band 9 nadal owiana jest tajemnicą. Trudno powiedzieć, jakie dokładnie ulepszenia szykuje producent względem poprzedniej generacji. Obejmą one pewnie ekran, baterię czy funkcje z zakresu monitorowania aktywności użytkowników. Na szczegóły przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać, choć pewnie poznamy je jeszcze przed planowaną premierą.

Smartfon Redmi 13 5G również blisko

Xiaomi szykuje się również do premiery nowego smartfona w niskiej cenie. Tym telefonem jest model Redmi 13 5G. Urządzenie powstaje pod nazwą kodową „Breeze” i w nomenklaturze producenta oznaczone jest jako N19. Co już wiadomo o tym sprzęcie?

Redmi 13 5G będzie budżetowym telefonem. Smartfon otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, który znalazł się także w poprzedniku. Pod obudową umieszczono baterię o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W.

Chiński model ukrywa się pod kryptonimem 2406ERN9CC, a na rynek indyjski jest to 2406ERN9CI. Jest jeszcze jeden wariant o nazwie 24066PC95I. w tym ostatnim przypadku będzie to prawdopodobnie przebrandowany POCO M7 5G.

Pełna specyfikacja techniczna smartfona nie jest znana. Spodziewajmy się jednak ekranu LCD o rozdzielczości HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 90 Hz. Następnie mamy do 128 GB miejsca na dane czy aparat fotograficzny, który pewnie otrzyma główny sensor 50 MP. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14 z nakładką HyperOS.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne