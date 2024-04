Realme 12 Lite oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Realme 12 Lite to nowy smartfon marki, choć w rzeczywistości to starszy model pod inną nazwą. Producent zdecydował się na zmianę brandingu. Cena Realme 12 Lite jest nieco wysoka. Specyfikacja techniczna smartfona jest prostsza względem pozostałych modeli z serii. Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania.