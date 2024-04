Samsung Galaxy S25 otrzyma nowe funkcje Galaxy AI, czyli oparte na sztucznej inteligencji. Stanie się to możliwe za sprawą nowego modelu Google o nazwie Gemini Nano 2. Rąbka tajemnicy uchylił jeden z przedstawicieli firmy. Będą one zapewne częścią oprogramowania One UI 7.1, które Samsung wprowadzi wraz z Galaxy S25.