One UI 7 wprowadzi na smartfony Samsung Galaxy ważną zmianę

One UI 7 to duża aktualizacja oprogramowania dla smartfonów Samsung Galaxy, która będzie oparta na systemie Android 15. Jakie zmiany i nowości wprowadzi? Poznajemy kolejną z nich. Wraz z uaktualnieniem One UI 7 pojawi się odświeżona szuflada aplikacji z funkcją, która była wyczekiwana przez użytkowników od lat.

One UI 7 bazujące na systemie Android 15 zostanie udostępnione za kilka miesięcy. Będzie to duża aktualizacja dla smartfonów z serii Samsung Galaxy, która z pewnością wprowadzi sporo nowości oraz liczne zmiany. Jedna z nich obejmie szufladę aplikacji i rąbka tajemnicy na ten temat uchylił jeden z pracowników firmy.

Aktualizacja One UI 7 na smartfony Samsung Galaxy z nową szufladą aplikacji

Użytkownicy smartfonów z serii Samsung Galaxy w zasadzie prosili o te zmiany od dawna. Dotyczą one szuflady aplikacji, która przez lata pozostawała dostępna tylko w opcji poziomej. Wygląda na to, że prośby właściciele telefonów marki w końcu zostały wysłuchane i wraz z aktualizacją One UI 7 nadejdzie wyczekiwana zmiana.

Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił na oficjalnym forum producenta jeden z pracowników koreańskiego giganta, który zajmuje się rozwojem Good Lock. W odpowiedzi w wątku dotyczącym przywrócenia funkcji w module Home Up stwierdził, że kolejna aktualizacja One UI przyniesie nową opcję, którą zaprojektowano z myślą o szufladzie aplikacji. Będzie to pionowa orientacja elementu.

Dotychczas użytkownicy smartfonów Samsunga chcący uzyskać taki efekt musieli posiłkować się wspomnianym modułem Home Up z Good Lock. Jakiś czas temu rozwiązanie zostało jednak usunięte. Teraz dowiadujemy się, co było prawdopodobną przyczyną takiej decyzji. To chęć implementacji funkcji bezpośrednio w oprogramowaniu One UI 7, które zobaczymy za kilka miesięcy.

Przed finalną aktualizacją poglądowa wersja One UI 7 beta

Oczywiście na sfinalizowane oprogramowanie jeszcze trochę poczekamy. Samsung zacznie pewnie je udostępniać na zgodne telefony od września lub października. W pierwszej kolejności aktualizacja trafi na modele z serii Galaxy S24. Potem także na inne. Najpierw czeka nas program pilotażowy One UI 7 beta, który ruszy latem.

Dokładny termin uruchomienia beta testów One UI 7 nie jest na razie znany. Możemy jedynie się spodziewać, że nastąpi to w okolicy lipca tego roku. Program pilotażowy potrwa pewnie kilka(naście) miesięcy. Potem przyjdzie czas na finalną aktualizację.

Samsung zapewne szykuje sporo nowości z myślą o nowej wersji własnej nakładki. Spodziewajmy się, że duży nacisk zostanie położony na rozwój Galaxy AI, czyli funkcji opartych na sztucznej inteligencji, ale szczegółowe plany producenta na razie owiane są tajemnicą. Więcej informacji powinniśmy poznać w ciągu nadchodzących tygodni. Sama zapowiedź systemu Android 15 odbędzie się w maju na konferencji Google I/O 2024.

