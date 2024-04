Googel Pixel 9 Pro. Prototyp pozuje na zdjęciach. Pewne zmiany kontrowersyjne

Google Pixel 9 Pro nie został dochowany w tajemnicy do premiery. W sieci pojawiły się zdjęcia prezentujące prototyp smartfona. Pewne zmiany względem poprzednika wydają się być kontrowersyjne. Na plus jest jednak to, że Google Pixel 9 Pro otrzyma czip Tensor G4 wspomagany przez nawet 16 GB pamięci RAM.