OnePlus Pad Go na dniach w Europie. Wraz z nim nowy OnePlus Watch 2

OnePlus Pad Go to tablet, który jeszcze w tym miesiącu będzie dostępny w Europie. Wraz z nim pojawi się nowy wariant smartwatcha OnePlus Watch 2. Nowości mają pojawić się w ofercie marki na Starym Kontynencie w przyszłym tygodniu. Jaka będzie cena tabletu OnePlus Pad Go oraz zegarka w odświeżonej edycji?

OnePlus Pad Go to tablet, który debiutował kilka miesięcy temu. Jednak poza Europą, ale urządzenie wkrótce będzie dostępne także na Starym Kontynencie. Wraz z nim pojawi się również nowy OnePlus Watch 2, czyli ostatni smartwatch marki.

Tablet OnePlus Pad Go

OnePlus Pad Go to tablet, który w ofercie marki pojawił się w październiku. Urządzenie ma zadebiutować w Europie 23 kwietnia. Cena nie jest na razie znana, ale obecnie można składać wstępne rezerwacje. Wiąże się to z opłatą w wysokości zaledwie 1 euro, co pozwoli na obniżenie kwoty o 30 euro. Całość trzeba będzie zapłacić do 26 kwietnia.

Tablet OnePlus Pad Go ma 11,3-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 2408 × 1720 pikseli oraz jasności do 400 nitów. Za obliczenia w urządzeniu odpowiada procesor MediaTek Helio G99, który znamy z tańszych smartfonów z Androidem. Następnie mamy 8 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Urządzenie ma również baterię o pojemności 8000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Ponadto tablet dysponuje dwoma aparatami fotograficznymi z 8-megapikselowymi sensorami, czterema głośnikami z obsługą dźwięku przestrzennego oraz opcjonalnym modemem zapewniającym łączność z sieciami LTE. Specyfikacja techniczna OnePlus Pad Go widoczna jest niżej.

11,3-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 2408 × 1720 pikseli i jasności do 400 nitów

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G99

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 8000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

modem LTE (opcjonalnie)

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

złącze USB C

532 g

Android 13 z OxygenOS 13.2

Nowy smartwatch OnePlus Watch 2

Wraz z nowym tabletem pojawi się także odświeżona edycja zegarka OnePlus Watch 2, który debiutował wcześniej w tym roku. Ma to być wariant „exclusive style”, ale tak naprawdę pod tą nazwą ukrywa się po prostu nowa wersja kolorystyczna.

Sama specyfikacja techniczna smartwatcha z Wear OS 4 nie ulegnie zmianie. Nadal spodziewajmy się okrągłego wyświetlacza AMOLED o przekątnej 1,43 cala oraz rozdzielczości 466 × 466 pikseli. Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon W5 Gen 1, a na dane przeznaczono 32 GB miejsca. Bateria ma pojemność 500 mAh. Obudowa jest wodoszczelna do 5 ATM, co oznacza możliwość zanurzenia na głębokość do 50 m. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest niżej.

1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli (326 ppi)

procesor Snapdragon W5 Gen 1

32 GB pamięci na dane

Bluetooth 5.3

GPS

bateria o pojemności 500 mAh

obudowa wodoszczelna do 5 ATM + IP68

mikrofon, głośniczek

pulsometr + SpO2

49 g (bez paska)

Wear OS 4

źródło: opracowanie własne