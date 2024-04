HMD Pulse Pro w drodze. Wycieka cena, rendery i specyfikacja

HMD Pulse Pro to nowy smartfon firmy, która swego czasu przejęła markę Nokia. Producent stawia na własny branding i wkrótce zobaczymy trzy nowe telefony. Do sieci przedostały się informacje związane z ceną HMD Pulse Pro oraz specyfikacją techniczną. Mamy też rendery ujawniające design nowego smartfona.

HMD Pulse Pro to nowy smartfon właścicieli marki Nokia, którą kupiono przed laty od Microsoftu. Firma postanowiła spróbować na rynku szczęścia z autorskim brandingiem i szykuje trzy nowe telefony z własnym logo na obudowie. Do sieci przedostała się cena, specyfikacja techniczna oraz rendery modelu.

Ekran IPS LCD i procesor Unisoc T606

HMD Pulse Pro to smartfon, który otrzyma płaski wyświetlacz wykonany w technologii IPS LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie wyśrodkowanym u góry. Jest to 6,56-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+. Odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie 90 Hz. Jasność maksymalna nie jest znana.

Sercem telefonu jest prosty procesor Unisoc T606. To podstawowy SoC składający się z rdzeni CPU Cortex-A75 oraz Cortex-A55 i został wykonany w 12-nm litografii. Za obliczenie graficzne odpowiada tu dwurdzeniowy GPU Arm Mali G57. Czip ma być wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które pewnie można będzie rozbudować z użyciem kart microSD.

Cena HMD Pulse Pro niska

Cena HMD Pulse Pro nie jest wysoka. W Europie telefon ma trafić do sprzedaży w kwocie 179 euro, czyli za mniej niż 800 zł. Do wyboru będzie pewnie kilka wariantów kolorystycznych obudowy. Mamy jednak rendery tylko jednego z nich.

Smartfon z racji ceny oraz dosyć prostej specyfikacji technicznej niewiele ma wspólnego z dopiskiem „Pro”. Będzie to jednak najdroższy z trzech telefonów z serii. Pozostałe dwa będą tańsze.

Podwójny aparat 50 MP i bateria 5000 mAh

Smartfon HMD Pulse Pro otrzyma również aparat fotograficzny podobny do tego, który ma jeden z modeli Nokia. Dwa obiektywy umieszczono na prostokątnej wyspie wraz z diodą doświetlającą LED. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem, a drugi to kamerka 2 MP do zdjęć makro. Zaskakuje przedni aparat, który również ma być połączony z 50-megapikselowym czujnikiem.

Energię w telefonie dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Nie wiadomo jednak, czy akumulator wspiera szybkie ładowanie. Miłym dodatkiem jest klasyczne złącze słuchawkowe 3,5 mm. Zainstalowana wersja Androida nie jest znana. Na więcej szczegółów trzeba poczekać. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

HMD Pulse Pro – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości 720 × 1480 pikseli

procesor Unisoc T606 z GPU Arm Mali G57

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

Android

