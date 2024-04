Huawei Pura 70 Ultra oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Huawei Pura 70 Ultra to nowy flagowiec chińskiej marki. Specyfikacja techniczna smartfona jest konkretna, ale jest to drogie urządzenie. Cena Huawei Pura 70 Ultra jest bardzo wysoka. Telefon w Państwie Środka kosztuje tyle, co składane smartfony z wyższej półki premium. Co oferuje ten sprzęt?