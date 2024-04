Moto Edge 50 Ultra. Cena i specyfikacja smartfona marki Motorola

Moto Edge 50 Ultra to nowy smartfon marki Motorola, którego premiera odbyła się wraz z modelami Pro i Fusion. Znana jest cena oraz specyfikacja techniczna telefonu. Motorola Moto Edge 50 Ultra ma procesor Snapdragon 8s Gen 3 i 6,7-calowy ekran OLED z odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz.

Moto Edge 50 Ultra debiutuje w Polsce wraz z dwoma innymi telefonami. Są to modele z dopiskiem Fusion oraz Pro. Cena jest już znana, ale na dostępność trzeba jeszcze chwilę poczekać. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna nowego smartfona marki Motorola.

Ekran OLED i Snapdragon 8s Gen 3

Moto Edge 50 Ultra ma 10-bitowy ekran OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz. Jasność maksymalna to 2500 nitów, a całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus.

Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 8s Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla smartfonów z wyższej półki średniej (lub jak kto woli prawie flagowców). Czip jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena Moto Edge 50 Ultra wysoka

Polska cena Moto Edge 50 Ultra nie jest niska. Przeciwnie, bo smartfon jest drogi. W kraju wyceniono go na 4499 zł. Co prawda na dane otrzymujemy aż 1 TB miejsca na dane, ale jest to kwota jak za flagowca.

Cena Motio Edge 50 Ultra nie jest niska.

Telefon ma być dostępny w Polsce jeszcze w tym kwartale. Dokładny termin zostanie podany bliżej rynkowej premiery. Urządzenie trafi do sklepów w trzech wariantach kolorystycznych obudowy.

Potrójny aparat oraz bateria z TurboPower

Aparat fotograficzny modelu Moto Edge 50 Ultra ma główny obiektyw ze światłem f/1.6 i 50-megapikselowym sensorem. Ultraszerokokątny również współpracuje z czujnikiem 50 MP, a teleobiektyw połączono z 64-megapiselowym sensorem i zapewnia on potrójny zoom optyczny. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 50 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 4500 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie TurboPower o mocy 125 W oraz bezprzewodowe z użyciem ładowarki 50 W. Nie zabrakło też głośników z obsługą Dolby Atmos. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Moto Edge 50 Ultra – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 144 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 2500 nitów

procesor Snapdragon 8s Gen 3

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

1 TB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 64 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

głośniki z Dolby Atmos

197 g

IP68

Android 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne