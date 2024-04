Realme P1 Pro 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Realme P1 Pro 5G to nowy średniak marki. Za nami premiera telefonu z serii P. Specyfikacja techniczna smartfona obejmuje 6,7-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz i procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Cena Realme P1 Pro 5G jest atrakcyjna. Zobaczmy, co urządzenie ma do zaoferowania.

Realme P1 Pro 5G wraz z tańszym modelem bez dopisku Pro to dwa nowe smartfony i zarazem pierwsze z serii P. Cena telefonu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna typowa dla półki średniej. Zobaczmy sobie, ile kosztuje to urządzenie oraz jakie ma wyposażenie.

Ekran AMOLED i Snapdragon 6 Gen 1

Realme P1 Pro 5G ma ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie odbywa się w zakresie 120 Hz, a próbkowanie dotyku z częstotliwością 360 Hz. Warto też wspomnieć o ściemnianiu PWM 2160 Hz oraz jasności maksymalnej do 950 nitów.

Z obliczenia w telefonie odpowiada procesor Snapdragon 6 Gen 1, czyli SoC Qualcomma dla smartfonów ze średniej półki. Czip ma osiem rdzeni CPU Kryo oraz GPU Adreno 710. Układ jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x, a na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena Realme P1 Pro 5G atrakcyjna

Cena Realme P1 Pro 5G nie jest wygórowana, do czego marka nas przyzwyczaiła. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej urządzenie kosztuje 21999 rupii (ok. 1070 zł). Model mający 256 GB miejsca na dane jest o 100 rupii droższy.

Sprzedaż w Indiach rusza 22 kwietnia. Tego dnia będzie można nabyć wariant w czerwonym kolorze obudowy, którego dostępność ma być ograniczona. Informacji o wprowadzeniu nowych telefonów do Europy na razie nie ma.

Potrójny aparat oraz bateria 5000 mAh

Realme P1 Pro 5G ma również potrójny aparat fotograficzny, który nawiązuje wizualnie do serii 12. Główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT-600, natomiast ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym czujnikiem. Trzeci element to kamerka do zdjęć makro z sensorem 2 MP. Przedni aparat pozwala robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 45 W. Urządzenie ma także czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem i stereofoniczne głośniki z obsługą Dolby Atmos. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Realme P1 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2412 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

głośniki z Dolby Atmos

czytnik linii papilarnych

190 g

Android 14

