Google Pixel 9, Pro, XL i Fold 2 z Tensor G4. Będzie łączność satelitarna

Google Pixel 9, również w wersjach Pro i XL oraz Google Pixel Fold 2 to cztery nowe smartfony, które zobaczymy jesienią 2024 r. Wszystkie mają dostać procesor Tensor G4. Teraz dowiadujemy się, że Google połączy go z nowym modemem 5G i zapewni on łączność satelitarną. Jak to będzie działać w praktyce?

Google Pixel 9, 9 Pro i 9 Pro XL oraz Pixel Fold 2 to smartfony, których premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Debiut planowany jest na jesień 2024 r. Wszystkie nowe urządzenia mają otrzymać autorski procesor Tensor G4. Teraz dowiadujemy się, że prawdopodobnie zostanie zapewniona łączność satelitarna, do której implementacji producent przymierza się nie od dziś.

Łączność satelitarna w planach Google nie od dziś

Google pracuje nad tym rozwiązaniem od jakiegoś czasu. Procesor Tensor G3 z zeszłego roku oraz połączony z nim modem Samsunga (bazujący na Exynosie 5300) teoretycznie wspierają łączność satelitarną, bo układ bazuje na specyfikacji 5G 3GPP Rel. 17, co zapewnia takie połączenia. Zdecydowano się jednak na inną specyfikację 5G i po prostu funkcji nie wykorzystano. W tym roku ma to ulec zmianie.

Google Pixel 9, 9 Pro i 9 Pro XL oraz Pixel Fold 2 mają dostać nowy modem 5G, który będzie współpracować z czipem Tensor G4. Ma to bazować na Exynosie 5400 Samsunga i doszukano się referencji, które wskazują na dostępność funkcji, którą jest łączność satelitarna.

Takie rozwiązanie pozwoli na nawiązanie połączenia w przypadku braku zasięgu sieci komórkowych. Opcja będzie powiązana z alertowym SOS i użytkownik będzie mógł zdecydować, czy w przypadku zagrożenia zechce z niej skorzystać. Będzie też praktyczna wskazówka związana z położeniem, co widać na poniższej animacji.

Ponadto źródło informacji wspomina, że w przypadku Google Pixel Fold 2 w celu skorzystania z łączności satelitarnej koniecznie będzie rozłożenie ekranu. W pewnych sytuacjach może to być utrudnione, ale wskazuje na to kod źródłowy. Być może do premiery ulegnie to jeszcze zmianie.

Google Pixel 9, Pro i XL oraz Fold 2 z Tensor G4 jesienią

Premiera smartfonów z serii Google Pixel 9 oraz składanego Fold 2 ma odbyć się jesienią 2024 r. Pewnie nastąpi to w drugiej połowie września lub na początku października. Wszystkie nowe telefony dostaną układ Tensor G4, ale względem G3 ma on stanowić pomniejszą aktualizację. Przełomu nie ma co się spodziewać i największe zmiany mogą dotyczyć wspomnianego modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G.

Co innego ma nastąpić w 2025 r. Wtedy smartfony Google dostaną procesor Tensor G5, który ma wnieść więcej zmian oraz usprawnień. Ponadto czip będzie produkowany przez TSMC, bo firma chce się uniezależnić od Samsunga. Na szczegóły przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać.

