Sony Xperia 1 VI. Cena, design, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Sony Xperia 1 VI to flagowiec, którego premiera powinna odbyć się jeszcze w tym kwartale. Design nie jest już tajemnicą i nawiązuje do poprzednika. Podobnie jest z częściową specyfikacją techniczną, która jakiś czas temu wyciekła do sieci. Jak będzie cena telefonu oraz co o nim wiemy? Zobaczmy.

Ekran bez 4K i Snapdragon 8 Gen 3

Sony Xperia 1 VI zostanie pozbawiona jednej z funkcji poprzednika. To ekran o rozdzielczości 4K. Firma rezygnuje z tego pomysłu. Smartfon otrzyma 6,5-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości QHD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Panel nie ma wcięć i kamerka do selfie została umieszczona wyżej.





Rendery prezentujące design Sony Xperia 1 VI (źródło: Onleaks/AndroidHeadlines)

Za obliczenie w telefonie ma odpowiadać mocny procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Wybór był więc oczywisty. Czip ma być wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca w postaci kości UFS 4.0.

Cena Sony Xperia 1 VI oraz design

Dokładna cena Sony Xperia 1 VI nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że będzie zbliżona do poprzednika, który debiutował w kwocie 1400 dolarów. Tanio nie będzie i trzeba to mieć na uwadze.

Design smartfona jest znajomy. Producent postanowił pozostać przy dotychczasowym wzornictwie. Aparat fotograficzny nie wprowadza większych zmian wizualnych. Nadal ma trzy obiektywy umieszczone na wyspie w kształcie pastylki. Jedna z kamer to teleobiektyw peryskopowy.

Aparat fotograficzny z sensorami 48 MP

Aparat fotograficzny smartfona Sony Xperia 1 VI ma trzy obiektywy. Wszystkie z nich mają współpracować z 48-megapikselowymi sensorami Exmor dla urządzeń mobilnych. W zeszłym roku było to połączenie jednego czujnika 48 MP i dwóch 12 MP. Więcej szczegółów widać na załączonej grafice.

Aparat fotograficzny modelu Sony Xperia 1 VI z taką specyfikacją

Energię powinna dostarczać bateria o pojemności około 5000 mAh. Smartfon nadal ma klasyczne złącze słuchawkowe. Telefon ma wymiary 161,9 × 74,5 × 8,4 mm. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Sony Xperia 1 VI — specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 48 + 48 + 48 MP

bateria o pojemności około 5000 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącza USB C i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

161,9 × 74,5 × 8,4 mm

Android 14

źródło: opracowanie własne