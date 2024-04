One UI 6.1 z Galaxy AI. Kiedy aktualizacja na Samsung Galaxy S21 i S22?

One UI 6.1 z Galaxy AI to duża aktualizacja oprogramowania na smartfony koreańskiej marki. Kiedy dostaną ją starsze modele? Na liście są flagowce z serii Samsung Galaxy S21 i S22. Uaktualnienie One UI 6.1 trafi także niedługo na telefony Samsung Galaxy Z Fold 4 oraz Z Flip 4. To kwestia kilku tygodni.

One UI 6.1 z Galaxy AI zadebiutowało wraz z modelami S24. Niedawno aktualizacja trafiła także na flagowce z serii S23. Co natomiast ze smartfonami Samsung Galaxy S21 i S22? Kiedy właściciele tych urządzeń mogą spodziewać się uaktualnienia i na jakie jeszcze telefony trafi to oprogramowanie? Rąbka tajemnicy uchylono na oficjalnym forum producenta.

Kiedy aktualizacja One UI 6.1 dla modeli Samsung Galaxy S21 i S22

Aktualizacja One UI 6.1 z Galaxy AI zostanie udostępniona również użytkownikom flagowców sprzed kilku lat. Otrzymają ją smartfony Samsung Galaxy S21 oraz S22 i ma to nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni. Kiedy dokładnie? Konkretny termin nie został podany, ale producent zakłada dostępność w maju.

Samsung Galaxy S22 oraz Z Fold 4, Z Flip 4, Tab S8, Tab S8+ i Tab S8 Ultra dostaną uaktualnienie One UI 6.1 w przyszłym miesiącu. Oprogramowanie ma wnieść różne funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które dostały już nowsze telefony. Są to m.in. tłumaczenia na żywo, generatywna edycja, podsumowania czy Circle to Search. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku modelu S23 FE.

W przypadku smartfonów Samsung Galaxy S21 i składanych modeli Z Fold 3 oraz Z Flip 3 aktualizacja One UI 6.1 będzie mocno okrojona. Użytkownicy tych sprzętów otrzymają do dyspozycji tylko Circle to Search i Magic Rewrite. Z wielu innych opcji jednak nie skorzystają. Producent tłumaczy to ograniczeniami sprzętowymi w tych telefonach.

Samsung podwoił bazę userów One UI 6.1 z Galaxy AI

Samsung pod koniec marca chwalił się, że liczba użytkowników oprogramowania One UI 6.1 z Galaxy AI przekroczyła już 100 mln. Niedawno została ona podwojona do 200 mln, co stało się możliwe za sprawą aktualizacji udostępnianej na starsze modele. W maju będzie ich jeszcze więcej.

Właściciele smartfonów Samsung Galaxy S22 dostaną uaktualnienie przed modelami S21. Nie wiadomo jednak, jak duża różnica czasu w dostępności oprogramowania będzie dzielić te telefony. Możliwe, że nawet kilka tygodni, co warto mieć na uwadze.

Co nie zmienia faktu, że dostępność aktualizacji One UI 6.1 z Galaxy AI na starsze telefony marki Samsung z pewnością cieszy. Koreańczycy pamiętają o właścicielach starszych sprzętów. Mimo że dostępność funkcji będzie okrojona. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość oraz czekać na dostępność nadchodzących aktualizacji i wierzyć, że nie okażą się one zbyt psotliwe, jak to było wcześniej.

