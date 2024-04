Redmi Pad Pro zaprezentowany. Cena i specyfikacja tabletu

Redmi Pad Pro to nowy tablet submarki Xiaomi, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Wraz ze smartfonem Turbo 3. Jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna urządzenia? Rzućmy sobie na ten sprzęt okiem.

Duży ekran i Snapdragon 7s Gen 2

Redmi Pad Pro otrzymał duży ekran o przekątnej 12,1 cala, który został wykonany w technologii LCD. Ekran ma rozdzielczość 2560 × 1600 pikseli oraz oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 180 Hz, a jasność maksymalna to 600 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3.

Sercem tabletu jest procesor Snapdragon 7 Gen 2, czyli SoC Qualcomma dla smartfonów z półki średniej. GPU to Adreno 710. Czip jest wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2 i można je rozszerzyć z wykorzystaniem kart microSD.

Cena Redmi Pad Pro atrakcyjna

Cena Redmi Pad Pro nie jest wygórowana, do czego Xiaomi już nas przyzwyczaiło. Podstawowa konfiguracja sprzętowa została wyceniona na zaledwie 1499 juanów (ok. 825 zł). W najdroższej opcji jest to kwota 1899 juanów (ok. 1050 zł). Drogo nie jest.

Urządzenie na razie będzie dostępne w Chinach, gdzie sprzedaż ruszy 15 kwietnia i wtedy będzie można zaoszczędzić 100 juanów. Opcjonalne etui z klawiaturą kosztuje 299 juanów (ok. 165 zł). Do Europy tablet trafi prawdopodobnie pod marką POCO.

Bateria 10000 mAh i dwa aparaty 8 MP

Energię w tablecie dostarcza bateria o pojemności 10000 mAh, który zapewni długi czas pracy. Akumulator wspiera ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 33 W. Ponadto urządzenie ma dwa aparaty fotograficzne z 8-megapikselowymi sensorami oraz cztery głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Redmi Pad Pro otrzymał również czytnik linii papilarnych oraz złącze USB C. Urządzenie waży 571 g i pracuje pod kontrolą Androida z nakładką HyperOS. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Redmi Pad Pro – specyfikacja techniczna

12,1-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i jasności do 600 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 10000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

cztery głośniki z Dolby Atmos

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

571 g

Android z HyperOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne