Realme GT Neo6 SE to nowy smartfon marki. Za nami premiera telefonu. Urządzenie jest ciekawe, a cena Realme GT Neo6 SE nie jest wygórowana. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna smartfona. Znajdziemy tu 6,78-calowy ekran typu AMOLED oraz mocny procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3.

Realme GT Neo6 SE to smartfon, którego premiera w Chinach odbyła się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Cena nowego średniaka jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Ponadto telefon wyróżnia się ciekawym designem. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Ekran AMOLED i Snapdragon 7+ Gen 3

Realme GT Neo6 SE ma 6,78-calowy ekran AMOLED 8T wykonany w technologii LTPO. Wyświetlacz ma rozdzielczość 2780 × 1264 pikseli oraz zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Panel wyróżnia się także bardzo dużą jasnością maksymalną na poziomie do 6000 nitów. Całość pokryto szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 7+ Gen 3. Jest to 4-nm SoC, który Qualcomm zaprojektował z myślą o telefonach z wyższej półki średniej. Czip jest wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca na dane w postaci kości UFS 4.0.

Cena Realme GT Neo6 SE atrakcyjna

Cena Realme GT Neo6 SE nie jest wygórowana. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon kosztuje 1799 juanów (ok. 990 zł). Natomiast wariant z największą pamięcią wyceniono na 2499 juanów (ok. 1375 zł). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Na razie telefon będzie dostępny w Chinach, gdzie trwa już przedsprzedaż. W jej ramach można zaoszczędzić 100 juanów. W Państwie Środka urządzenie trafi na rynek 17 kwietnia. Na razie brak informacji o dostępności w innych krajach.

Aparat 50 MP oraz bateria 5500 mAh z SuperVOOC

Aparat fotograficzny modelu Realme GT Neo6 SE ma główny obiektyw ze światłem f/1.8 i OIS, który połączono z 50-megapikselowym sensorem Sony IMX882. Ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym IMX355. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5500 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC o mocy 100 W. Urządzenie ma też czytnik linii papilarnych oraz stereofoniczne głośniki. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Realme GT Neo6 SE – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 8T LTPO 120 Hz o rozdzielczości 2780 × 1264 pikseli i jasności do 6000 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

191 g

Android 14 z nakładką producenta

