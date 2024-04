Motorola Moto G04s oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Moto G04s to tani smartfon marki Motorola. Za nami premiera telefonu, którego specyfikacja techniczna jest dosyć podstawowa. Jednak cena Motorola Moto G04s jest naprawdę niska. Dla wielu użytkowników za równowartość kilkuset złotych nie potrzeba do szczęścia nic więcej.

Motorola Moto G04s to smartfon, który jest następcą modelu G04. To tańsze urządzenie, którego cena jest bardzo atrakcyjna. Nie można jednak mieć wszystkiego. Dlatego specyfikacja techniczna nowego telefonu marki jest dosyć podstawowa. Zobaczmy sobie, co oferuje ten sprzęt.

Ekran HD+ i podwójny aparat

Motorola Moto G04s ma płaski ekran LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie wyśrodkowanym u góry. Wyświetlacz ma przekątną 6,6 cala oraz oferuje obraz w rozdzielczości HD+. Natomiast odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 90 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3.

Aparat fotograficzny smartfona ma tylko jeden obiektyw. Wiemy, że współpracuje on z 50-megapikselowym sensorem, który wspiera technologię Quad Pixel (łączenia czterech pikseli w jeden). Drugi element, który znajduje się w osobnym pierścieniu, to dioda doświetlająca LED. Rozdzielczość przedniej kamerki nie jest znana, ale zapewne jest to 5 lub 8 MP.

Cena modelu Motorola Moto G04s atrakcyjna

Cena smartfona Motorola Moto G04s nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo jest to tanie urządzenie. W Europie telefon wyceniono na zaledwie 119 euro, czyli około 500 zł. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy. Natomiast w przypadku konfiguracji sprzętowej przewidziano tylko jedną opcję. Sprzedaż ma ruszyć 30 kwietnia.

Prosty procesor i bateria 5000 mAh

Za obliczenia w telefonie odpowiada nieznany procesor z ośmioma rdzeniami CPU. Jest to pewnie jeden z prostszych czipów Unisoc lub MediaTeka. Układ wspomagany jest przez 4 GB pamięci, która dzięki funkcji RAM Boost może zostać zwiększona do 8 GB. Na dane przeznaczono tylko 64 GB miejsca, ale można je rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Energię w modelu Motorola Moto G04s dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria nie wspiera szybkiego ładowania. Do użytku jest ładowarka o mocy 15 W. Całość pracuje pod kontrolą ostatniego Androida 14. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Motorola Moto G04s – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor (konkretna jednostka nieznana)

4 GB pamięci RAM + 4 GB wirtualnej

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 14

