Redmi Turbo 3 zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

Redmi Turbo 3 to nowy smartfon submarki Xiaomi. Za nami premiera średniaka, którego specyfikacja techniczna jest mocna. Urządzenie ma wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Cena Redmi Turbo 3 jest atrakcyjna, do czego marka Xiaomi nas przyzwyczaiła. Zobaczmy, co nowy smartfon ma do zaoferowania.

Ekran OLED-owy i Snapdragon 8s Gen 3

Redmi Turbo 3 to smartfon, który ma ekran wykonany w technologii OLED-owej z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,7 cala, rozdzielczość 2712 × 1220 pikseli oraz oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna wynosi 2499 nitów. Jest też wsparcie dla HDR10+ oraz Dolby Vision.

Pod obudową telefonu znajduje się procesor Snapdragon 8s Gen 3. To nowy SoC Qualcomma dla superśredniaków, który wcześniej trafił do modelu Xiaomi CIVI 4 Pro. Jest to bardzo mocny układ oferujący dużą wydajność. Czip jest wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca.

Cena Redmi Turbo 3 atrakcyjna

Cena Redmi Turbo 3 nie jest wygórowana, do czego submarka należąca do Xiaomi już nas przyzwyczaiła. W podstawowej konfiguracji sprzętowej urządzenie kosztuje 1999 juanów (ok. 1090 zł). Natomiast w najdroższej opcji zostało wycenione na 2799 juanów (ok. 1530 zł). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Telefon raczej nie trafi do sprzedaży w Europie, a już na pewno nie pod taką nazwą. Plotki mówią o tym, że Xiaomi wprowadzi ten sprzęt na Stary Kontynent pod marką POCO.

Aparat 50 MP i bateria z szybkim ładowaniem

Aparat fotograficzny modelu Redmi 3 Turbo składa się z dwóch obiektywów i diody doświetlającej LED w kształcie pierścienia. Główny sensor to 50-megapikselowy Sony LYT-600. Natomiast obiektyw ultraszerokokątny został połączony z 8-megapikselowym czujnikiem IMX355. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 20 megapikseli.

Energię w smartfonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 90 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z autorską nakładką Xiaomi o nazwie HyperOS. Specyfikacja techniczna telefonu znajduje się niżej.

Redmi Turbo 3 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2712 × 1220 pikseli

Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

179 g

Android 14 z HyperOS

źródło: opracowanie własne