Redmi Note 13 Pro Plus 5G w edycji Xiaomi Fan Festival. Jaka cena?

Redmi Note 13 Pro Plus 5G Xiaomi Fan Festival to specjalna oraz okolicznościowa wersja smartfona, która trafia do sprzedaży. Jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna? Pod tym względem jest bardzo podobnie do regularnej edycji telefonu.

Cena edycji Xiaomi Fan Festival znana

Cena Redmi Note 13 Pro Plus 5G została ustalona na 1999 RM, czyli około 1665 zł. Pod tym względem kwota jest przybliżona do regularnej ceny telefonu, ale trzeba mieć na uwadze, że dotyczy to jednego z azjatyckich rynków.

Tegoroczna edycja Xiaomi Fan Festival jest już kolejną z rzędu odsłoną święta fanów marki. Z tej okazji firma organizuje różne aktywności dla klientów czy promocje. Nierzadko pojawiają się także limitowane edycje urządzeń, które nie są później dostępne poza festiwalem.

Specjalna edycja smartfona Redmi Note 13 Pro Plus 5G, którą przygotowano z okazji Xiaomi Fan Festival, jest dostępna w jednej wersji kolorystycznej obudowy. To Mystic Silver, czyli srebrny. Na pleckach znajduje się okolicznościowe logo w postaci XFF. W opakowaniu z telefonem dołączono naklejki, a w oprogramowaniu zaszyto specjalne tapety.

Specyfikacja Redmi Note 13 Pro Plus 5G Xiaomi Fan Festival

Specyfikacja techniczna smartfona Redmi Note 13 Pro Plus 5G w edycji Xiaomi Fan Festival nie odbiega od standardowej wersji telefonu. Urządzenie ma 6,67-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości 1.5K oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 7200-Ultra i baterię o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania z użyciem ładowarki o mocy 120 W.

Xiaomi przygotowało jedną konfigurację sprzętową z 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5 oraz 512 GB miejsca na dane w postaci kości UFS 3.1. Aparat fotograficzny ma główny sensor Samsung HP3 200 MP, obiektyw ultraszerokokątny z 8-megapikselowym czujnikiem oraz kamerkę 2 MP do zdjęć makro. Przednia pozwala robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Pełna specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 7200-Ultra

16 GB pamięci RAM tyou LPDDR5

512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

204 g

Android 14 z HyperOS

źródło: opracowanie własne