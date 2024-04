Redmi Turbo 3 z datą premiery. Xiaomi pokaże też tablet Redmi Pad Pro

Redmi Turbo i Redmi Pad Pro to dwa nowe produkty, które szykuje submarka Xiaomi. Została podana data premiery. Nowy smartfon oraz tablet zostaną zaprezentowane za kilka dni. Wiemy, że Redmi Turbo 3 będzie superśredniakiem z mocnym procesorem Snapdragon 8s Gen 3. Xiaomi ujawniło design nowego telefonu.

Redmi Turbo 3 to smartfon, który niedawno został potwierdzony. Teraz marka należąca do Xiaomi ujawnia kolejne tajemnice. Została podana data premiery oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Przy okazji dowiadujemy się, że czeka nas debiut jeszcze jednego produktu. To nowy tablet o nazwie Redmi Pad Pro.

Data premiery Redmi Turbo 3 ujawniona

Xiaomi przerwało milczenie i datą premiery Redmi Turbo 3 jest 10 kwietnia. To oznacza, że prezentacja nowego smartfona odbędzie się za kilka dni. Producent potwierdził także kilka informacji powiązanych ze specyfikacją. W tym procesora, który znamy już z modelu CIVI 4 Pro.

Pod obudową Redmi Turbo 3 znajdzie się procesor Snapdragon 8s Gen 3. To nowy SoC Qualcomma dla smartfonów z tak zwanej wyższej półki średniej. To bardzo mocny czip. Xiaomi udostępniło na łamach własnych mediów społecznościowych wynik z benchmarku AnTuTu. Układ wykręcił tam aż ponad 1754000 punktów, czyli naprawdę sporo.

Firma ujawniła także, że Snapdragon 8s Gen 3 w nowym telefonie będzie wspomagany przez nawet 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane zostanie przeznaczone do 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Xiaomi potwierdziło design Redmi Turbo 3

Przy okazji producent postanowił ujawnić design nowego smartfona. Trzeba przyznać, że Redmi Turbo 3 prezentuje się naprawdę nieźle. Telefon ma ładnie zaprojektowany aparat fotograficzny składający się z dwóch obiektywów umieszczonych w pierścieniach. Obok nich znajduje się okrągła dioda doświetlająca LED.

Przodu nie widać, ale wiemy, że ekran to płaski wyświetlacz OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Urządzenie ma też baterię 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 90 W.

W drodze tablet Redmi Pad Pro

Drugą z nowości jest tablet Redmi Pad Pro. Do sieci wyciekła grafika pochodząca z materiałów prasowych producenta, która ujawnia nam wygląd sprzętu. Urządzenie prezentuje się ciekawie.

Xiaomi w Redmi Pad Pro umieściło wyświetlacz o nieznanych parametrach, który pozwoli na pracę z wykorzystaniem rysika. Będzie go można przyczepiać. Z tyłu znajduje się podwójny aparat fotograficzny z obiektywami umieszczonymi w pierścieniach. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy i nie zabraknie także dedykowanej klawiatury.

Prawdopodobnie w Europie będzie to pierwszy tablet marki POCO. Urządzenie niedawno pojawiło się w przeciekach i te mówiły o tym, że ma to być przebrandowany sprzęt marki Redmi. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

