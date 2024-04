OnePlus 13 5G i Oppo Find X8 Ultra wprowadzą zmiany obejmujące design

OnePlus 13 5G oraz Oppo Find X8 Ultra to dwa flagowce, których premiera nie odbędzie się w krótkim czasie. Dowiadujemy się, że oba smartfony otrzymają istotne zmiany obejmujące design. Dotyczą one ekranów OnePlus 13 5G i Oppo Find X8 Ultra, które mają być zakrzywione na wszystkich czterech krawędziach.

OnePlus 13 5G i Oppo Find X8 Ultra to flagowe smartfony, których premiera odbędzie się dopiero za niespełna rok. Pierwszy z nich powinien zadebiutować nieco szybciej, bo jeszcze jesienią 2024 r. Na drugi poczekamy nieco dłużej. W sieci pojawiły się nowe plotki obejmujące design oraz planowane zmiany. Czego mamy się spodziewać?

Zmiany w OnePlus 13 5G i Oppo Find X8 Ultra obejmą ekran

Flagowce obu marek otrzymają nowe ekrany. Informacje na ten temat przekazał sprawdzony w przeszłości leaker Yogesh Brar w platformie X. Wyświetlacze smartfonów OnePlus 13 5G i Oppo Find X8 Ultra ulegną modyfikacjom. Będą to panele, które źródło określiło słowami „Micro Quad-Curved”. Co to oznacza?

Smartfony otrzymają ekrany, które będą zakrzywione na wszystkich czterech krawędziach. Nie będą one jednak duże, a niewielkie. Podobne rozwiązanie zaimplementowano w modelu Xiaomi 14 i zostało ono nazwane „UltraAll Around Liquid Display”. Wygląda na to, że OnePlus oraz Oppo planują pójść w podobnym kierunku.

OnePlus 13 5G ma dostać także nowy design

Zmiany obejmujące ekran to nie koniec nowości planowanych z myślą o smartfonie OnePlus 13 5G i w rzeczywistości ma być ich więcej. Producent planuje także przeprojektować tył obudowy, gdzie pojawi się odświeżony aparat fotograficzny. Jak to ma wyglądać?

Wiemy, że firma chce zrezygnować z charakterystycznej wyspy z okręgiem, którą wykorzystano w ostatnich flagowcach. Dokładny projekt dla modelu OnePlus 13 5G nie jest na razie znany, ale producent prawdopodobnie ma pójść w kierunku zapoczątkowanym wraz z Nord CE 4. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać.

Pod obudowami Snapdragon 8 Gen 4

Specyfikacje techniczne smartfonów OnePlus 13 5G i Oppo Find X8 Ultra na razie owiane są tajemnicą. Wiemy jednak, że pod obudową nowych telefonów znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 4, czyli nowy czip Qualcomma dla flagowców z Androidem, którego premiera ma odbyć się w okolicy października.

Snapdragon 8 Gen 4 to bardzo mocny procesor, co potwierdziły już wczesne benchmarki układu. Spodziewajmy się także licznych ulepszeń pod kątem zadań opartych na sztucznej inteligencji, bo w tym kierunku podąża coraz więcej producentów smartfonów.

Premiera modelu OnePlus 13 5G ma odbyć się w listopadzie lub grudniu 2024 r. Oczywiście najpierw w Chinach. W Europie na debiut telefonu poczekamy kilka tygodni dłużej, bo tak bywało również w przypadku poprzednich flagowców marki.

