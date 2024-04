Huawei P70 Art będzie kozacki. Wycieka częściowa specyfikacja

Huawei P70 Art to flagowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie zapowiada się bardzo ciekawie. Potwierdza to częściowa specyfikacja techniczna modelu Huawei P70 Art, która przedostała się do sieci. Zobaczmy sobie, czego można się spodziewać po nowym flagowcu chińskiej marki.

Huawei P70 Art to najdroższy z czterech smartfonów, które szykuje chińska marka. Będzie to konkretny flagowiec, co zdaje się potwierdzać częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Co już o nim wiemy? Za sprawą nowego przecieku całkiem sporo.

Kirin 9000S i ekran OLED-owy

Huawei P70 Art otrzyma ten sam procesor, co pozostałe modele z serii. Ma to być autorski SoC Kirin 9000S, którego najwydajniejszy rdzeń CPU ma pracować z częstotliwością 3,19 GHz. Pozostałe trzy wydajnościowe będą taktowane zegarem 2,75 GHz, a pozostałe cztery 2,0 GHz. Czip ma być wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 512 GB lub 1 TB miejsca.

Specyfikacja Huawei P70 Art ma być mocna.

Ekran to 6,8-calowy ekran OLED-owy 8T wykonany w technologii LTPO, który zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Rozdzielczość to 1.5K, a jasność maksymalna wyniesie 3000 nitów.

Cena Huawei P70 Art ma być wysoka

Huawei P70 Art nie będzie tani. Cena smartfona ma być bardzo wysoka. Nawet jak na Chiny, gdzie w podstawowej konfiguracji sprzętowej może kosztować nawet 9999 juanów (ok. 5570 zł). Model z większą pamięcią ma być o 1000 juanów droższy. Tanio nie będzie.

Są to kwoty dla chińskiego rynku. Jeśli smartfon w ogóle pojawi się w sprzedaży na terenie Europy, to będzie jeszcze droższy.

Aparat z 1-calowy sensorem

Huawei P70 Art ma wyróżniać się konkretnym aparatem fotograficznym, który otrzyma 1-calowy sensor Sony IMX989 50 MP. Znajdziemy tu także dwa dodatkowe obiektywy i wszystkie elementy znajdą się na przeprojektowanej wyspie. Nie zabraknie też technologii XMAGE.

Energię w telefonie dostarczy bateria o pojemności 5100 mAh, która ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 88 W. Natomiast w przypadku ładowania bezprzewodowego będzie to 80 W. Całość będzie pracować pod kontrolą autorskiego oprogramowania chińskiej marki w postaci HarmonyOS. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna flagowca widoczna jest niżej.

Huawei P70 Art – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran OLED 8T 120 Hz o rozdzielczości 1.5K i jasności do 3000 nitów

procesor Hisilicon Kirin 9000S

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z Sony IMX989 50 MP

bateria o pojemności 5100 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

HarmonyOS

źródło: opracowanie własne