Google Pixel 8a niemal bez tajemnic. Wycieka specyfikacja smartfona

Google Pixel 8a to smartfon, którego premiera odbędzie się w maju. Tymczasem na kilka tygodni przed debiutem do sieci przedostała się specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że Google Pixel 8a otrzyma nieco większą baterię oraz autorski procesor Tensor G3. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o tym urządzeniu.

Google Pixel 8a to smartfon, który w przeciekach pojawia się od kilku miesięcy. Już jesienią zeszłego roku do sieci przedostały się zdjęcia prototypu. Wtedy poznaliśmy design, który jest inspirowany modelami 8 i 8 Pro. Teraz wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, jakie wyposażenie zaoferuje ten telefon.

Procesor Tensor G3 i większa bateria

Google Pixel 8a otrzyma ten sam układ, który znajduje się w modelach 8 i 8 Pro. Jest to oczywiście autorski Tensor G3, który być może nie jest najwydajniejszym procesorem dla smartfonów na rynku, ale oferuje całkiem niezłą wydajność. SoC ma być wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Pod obudową smartfona znajdzie się nieco większa bateria względem tej z modelu 7a. Jest to akumulator o pojemności około 4500 mAh. Ma on wspierać ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 27 W. Oczywiście nie zabraknie także wsparcia dla funkcji ładowania bezprzewodowego.

Ekran OLED i podwójny aparat

Aparat fotograficzny modelu Google Pixel 8a może stanowić największe rozczarowanie, bo wygląda na to, że ten element nie ulegnie większym zmianom względem poprzednika. Nadal ma to być połączenie obiektywów szerokokątnego i ultraszerokokątnęgo z sensorami 64 oraz 13 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli. Tutaj również bez zmian.

Ekran smartfona to płaski panel OLED-owy o przekątnej 6,1 cala i okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Obraz będzie wyświetlany w rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem z częstotliwością do 120 Hz. Jasność maksymalna nie jest znana. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14, co nie jest zaskoczeniem. Premiera odbędzie się w maju. Znana specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Google Pixel 8a – specyfikacja techniczna

6,1-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Tensor G3

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 13 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 14

Na koniec warto wspomnieć, że cena Google Pixel 8a ma być wyższa względem poprzednika. Urządzenie ma być droższe od modelu 7a o kilkadziesiąt euro. Z drugiej strony pojawi się w oficjalnej dystrybucji w Polsce i jeszcze kilku innych krajach, co jest dobrą wiadomością.

