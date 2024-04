Samsung Galaxy Z Fold FE i Z Flip FE w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy Z Fold FE i Galaxy Z Flip FE to dwa składane smartfony, które mamy zobaczyć jeszcze w tym roku. Będą one tańsze w porównaniu do modeli z serii 6. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonów. Jakie procesory dostaną modele Samsung Galaxy Z Flip FE oraz Fold FE?

Samsung Galaxy Z Fold FE i Galaxy Z Flip FE to dwa składane smartfony, które mają w tym roku dołączyć do serii Fan Edition. W drodze jest także nowy model S24. Jego premiera według ostatnich przecieków ma odbyć się latem. Tymczasem poznajemy pewne szczegóły związane z dwoma pierwszymi wymienionymi telefonami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja urządzeń.

Samsung Galaxy Z Fold FE i Z Flip FE z dwoma procesorami

Składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold FE i Z Flip FE mają otrzymać dwa różne procesory. W przypadku tego pierwszego do wyboru mają być dwie jednostki centralne. Drugi trafi na rynek tylko w jednej opcji. Co to za układy?

Samsung Galaxy Z Fold FE ma zadebiutować z czipem Qualcomma lub autorskim Exynosem. Tym pierwszym będzie Snapdragon 7s Gen 2. To SoC dla smartfonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Składa się on z ośmiu rdzeni Kryo, które pracują z zegarem do 2,4 GHz. Natomiast obliczenia graficzne realizuje GPU Adreno 710.

Drugim z układów ma być autorski czip Koreańczyków. Jest to prawdopodobnie Exynos 2200, który znamy z modeli S22. Procesor ma dwa lata, ale nadal oferuje niezłą wydajność. Składa się on z rdzeni CPU Cortex-X2, Cortex-A710 oraz Cortex-A510. Natomiast GPU to Xclipse 920 oparty na mikroarchitekturze AMD.

W przypadku modelu Samsung Galaxy Z Flip FE wyboru nie będzie. Ten składany smartfon ma otrzymać czip Snapdragon 7s Gen 2 i opcja z Exynosem nie jest brana pod uwagę.

Pełna specyfikacja modeli Samsung Galaxy Z Flip FE i Fold FE nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna telefonów Samsung Galaxy Z Fold FE i Z Flip FE pozostaje na razie owiana tajemnicą. Wiadomo również, że pierwszy ze smartfonów ma dostać 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a w drugim znajdą się kości o rozmiarze 8 GB. Na dane zostanie przeznaczone 256 lub 512 GB miejsca. Pojawiły się też informacje o wymiarach, ale te nie znajdują potwierdzenia we wszystkich źródłach.

Samsung wraz ze składanymi smartfonami z serii FE będzie chciał powalczyć o kolejną grupę klientów. Tym razem w niższej półce cenowej. Dokładne kwoty nie są znane, ale na pewno będą niższe względem droższych modeli Z Flip 6 oraz Z Fold 6, których premiera ma odbyć się w lipcu. Na więcej informacji, w tym związanych nie tylko z cenami, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

