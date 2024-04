Samsung Galaxy S24 FE z przybliżoną datą premiery. Wcześniejszy debiut

Samsung Galaxy S24 FE to wyczekiwany smartfon. Kiedy odbędzie się jego debiut? W sieci pojawiła się przybliżona data premiery i wygląda na to, że fani serii nie będą musieli czekać zbyt długo. Samsung Galaxy S24 FE ma zadebiutować wcześniej względem poprzednich modeli z tej linii telefonów.

Samsung Galaxy S24 FE to smartfon, którego debiut odbędzie się później w 2024 r. Dokładna data premiery nie jest oczywiście znana, bo na tego typu informacje jest po prostu zbyt wcześnie. Za sprawą jednego z koreańskich serwisów branżowych do sieci przedostał się przybliżony termin zapowiedzi tego telefonu. Kiedy można się go spodziewać?

Samsung Galaxy S24 FE z wcześniejszą premierą

Koreańskie media raportują, że Samsung Galaxy S24 FE nie zadebiutuje jesienią 2024 r., a nieco wcześniej. Poprzednik został wprowadzony na wybranych rynkach we wrześniu, a w październiku rozszerzono dostępność. Jak to ma wyglądać w tym roku?

Nowy smartfon z serii ma zadebiutować latem tego roku. Dokładna data premiery nie została podana, bo na tego typu informacje jest jeszcze trochę zbyt wcześnie. Czy prezentacja zbiegnie się wraz z nowymi składakami w postaci modeli Z Fold 6 i Z Flip 6? Tego na razie nie wiadomo, ale koreański producent może rozdzielić obie premiery. Zwłaszcza że w planach na lato są jeszcze inne produkty. W tym inteligentny pierścień Galaxy Ring czy nowe smartwatche.

Sama informacja związana z wcześniejszą premierą modelu Samsung Galaxy S24 FE bazuje na źródłach powiązanych z łańcuchem dostaw, który odpowiada za dostarczanie komponentów. Dokładnie wyświetlaczy dla nowego telefonu, których masowa produkcja została już uruchomiona. Harmonogram procesu zakłada stworzenie milionów sztuk ekranów OLED-owych. Koreańczycy muszą więc liczyć na dobrą sprzedaż, ale o tym przesądzi cena.

Samsung Galaxy S24 FE z dwoma procesorami

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy S24 FE nie jest na razie znana, ale wiemy, że w zależności od rynku telefon ma być dostępny z dwoma różnymi procesorami. Tymi czipami będą autorski Exynos 2400 oraz Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatnio SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Ponadto układy mają być wspomagane przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Samsung Galaxy S24 FE otrzyma zapewne także udoskonalony aparat fotograficzny czy lepszy ekran. Wyświetlacz to panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu z częstotliwością do 120 Hz. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką One UI 6.1. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać, ale te z pewnością przedostaną się do sieci jeszcze przed planowaną na lato premierą.

