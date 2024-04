Nothing Phone 3 blisko. Cena smartfona będzie wyższa

Nothing Phone 3 to nadchodzący smartfon marki. Tym razem będzie to urządzenie z wyższej półki. Świadczy o tym procesor mający trafić pod obudowę telefonu w postaci Snapdragona 8s Gen 3 oraz cena Nothing Phone 3. Niestety producent powraca do kwot, które znamy z modelu 2, a jak dobrze pamiętamy, nie był on tani.

Nothing Phone 3 to smartfon, którego premiera ma odbyć się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. W tym roku producent wprowadził do oferty tańszy model 2a. Jednak wraz z kolejnym telefonem czeka nas powrót do wyższych kwot. Do sieci przedostała się cena, a dokładniej planowane widełki, które sporo nam ujawniają. Czego powinniśmy się spodziewać?

Cena Nothing Phone 3 niemała

Indyjskie media raportują, że cena Nothing Phone 3 w tym kraju będzie zbliżona do kwot modelu 2 z lipca zeszłego roku. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej ma to być 40 tys. rupii, czyli około 1900 zł. Wariant z większą pamięcią ma kosztować około 5 tys. rupii więcej. Co to oznacza dla klientów z Europy?

Oczywiście w Europie cena Nothing Phone 3 będzie nieco wyższa. W przypadku poprzednika były to kwoty zaczynające się od około 700 euro, czyli 3 tys. zł. W tym roku będzie pewnie podobnie i fani marki muszą szykować się na większe wydatki. Mogą jednak liczyć na urządzenie z lepszym wyposażeniem w porównaniu do tańszego modelu 2a wprowadzonego do oferty w marcu.

Częściowa specyfikacja Nothing Phone 3 w sieci

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Nothing Phone 3 nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że sercem telefonu będzie nowy procesor Qualcomma. To SoC Snapdragon 8s Gen 3, który trafił już do Xiaomi CIVI 4 Pro. Wiadomo również, że znajdzie się pod obudową modelu Redmi Turbo 3, który ma pojawić się w tym kwartale.

Nothing Phone 3 ma dostać czip Snapdragon 8s Gen 3

Wybór tego czipu w zasadzie tłumaczy wyższe ceny telefonu. Wszak jest to bardzo mocny procesor dla telefonów z tak zwanej wyższej półki średniej (lub jak kto woli superśredniaków). Pod względem wydajności niewiele ustępuje Snapdragonowi 8 Gen 3 bez dopisku „s” w nazwie, który został stworzony z myślą o najdroższych flagowcach z Androidem.

Nothing Phone 3 skry przed nami jeszcze sporo tajemnic. Data premiery jest tajemnicą, choć w tym przypadku plotkuje się o lecie 2024 r. i pojawia się miesiąc w postaci lipca. Na razie to jednak nic pewnego. Trudno powiedzieć, jakie dokładnie ulepszenia pojawią się względem modelu 2 z zeszłego roku. Poza wspomnianym procesorem Snapdragon 8s Gen 3. Z pewnością obejmą aparat fotograficzny czy baterię, która być może zaoferuje wsparcie dla szybszego ładowania. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać. Możemy jednak być pewni, że poznamy je jeszcze przed planowaną premierą.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne