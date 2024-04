Oppo Reno 11F 5G debiutuje w Polsce. Cena i specyfikacja smartfona

Oppo Reno 11F 5G debiutuje w Polsce, gdzie cena na start została obniżona o kilkaset złotych. Jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu i ile trzeba zapłacić za Oppo Reno 11F 5G w kraju? Rzućmy sobie na to okiem.

Oppo Reno 11F 5G dołącza do smartfonów producenta dostępnych w Polsce. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena telefonu oraz specyfikacja techniczna. Przy okazji producent przygotował ciekawą ofertę na start.

Klienci, którzy zdecydują się zakupić to urządzenie do 21 kwietnia, mogą liczyć na obniżoną ceną do 1499 zł. Przy okazji producent dorzuca 4-letnią gwarancję na baterię.

Cena i specyfikacja Oppo Reno 11F 5G

Cena Oppo Reno 11F 5G w Polsce została ustalona na 1699 zł. Wspomniana wyżej kwota, która jest niższa o 200 zł, obowiązuje jedynie przez niespełna trzy tygodnie. Potem zostanie podniesiona. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Mediatek Dimensity 7050

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

177 g

Android 14 z ColorOS 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne