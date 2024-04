Motorola Edge 50 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Motorola Edge 50 Pro to nowy smartfon Moto. Za nami premiera telefonu. Specyfikacja techniczna obejmuje ekran pOLED 1.5K, procesor Snapdragon 7 Gen 3 oraz potrójny aparat fotograficzny 50 MP. Jak prezentuje się cena modelu Motorola Edge 50 Pro oraz wyposażenie? Zobaczmy, co smartfon ma do zaoferowania.

Motorola Edge 50 Pro to smartfona, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Znana jest cena oraz specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie jest ciekawe i wkrótce pewnie trafi na kolejne rynki.

Ekran pOLED i Snapdragon 7 Gen 3

Motorola Edge 50 Pro ma ekran pOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który wyśrodkowano w górnej części. Wyświetlacz ma przekątną 6,7-cala oraz rozdzielczość 2712 × 1220 pikseli i oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz. Jasność maksymalna to aż 2000 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 7 Gen 3. To czip mający osiem rdzeni Kryo, które pracują z zegarem do 2,63 GHz. GPU to Adreno 720. SoC jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca.

Cena modelu Motorola Edge 50 Pro niewygórowana

Cena smartfona Motorola Edge 50 Pro nie jest wysoka. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon kosztuje 31999 rupii (ok. 1530 zł). Wariant z większą pamięcią RAM i szybszą ładowarką wyceniono na 35999 rupii (ok. 1720 zł). Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Potrójny aparat i bateria z szybkim ładowaniem

Aparat fotograficzny modelu Motorola Edge 50 Pro składa się z trzech obiektywów. Główny połączono z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 13-megapikselowym czujnikiem. Teleobiektyw obsługuje potrójny zoom i ma sensor 10 MP. Natomiast przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 125 W oraz bezprzewodowe 50 W. Jednak ta pierwsza znajduje się w zestawie z droższym wariantem. W tańszym jest ładowarka o mocy 68 W, co warto mieć na uwadze. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Motorola Edge 50 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran pOLED 144 Hz o rozdzielczości 2712 × 1220 pikseli i jasności do 2000 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

IP68

186 g

Android 14

