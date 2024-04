Realme C65 4G zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

Realme C65 4G to nowy smartfon znanej marki. Tym razem to budżetowa propozycja z dosyć prostą specyfikacją techniczną. Design jednak wpada w oko i widać, że jest inspirowany serią Samsung Galaxy S22. Mimo to cena Realme C65 4G jest znacznie niższa. Zobaczmy sobie, co nowy telefon firmy ma do zaoferowania.