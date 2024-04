OnePlus Nord CE 4. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

OnePlus Nord CE 4 to nowy średniak marki. Za nami premiera telefonu. Specyfikacja techniczna obejmuje 6,7-calowy ekran AMOLED, procesor Snapdragon 7 Gen 3 czy podwójny aparat fotograficzny. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena OnePlus Nord CE 4 oraz wyposażenie smartfona.

OnePlus Nord CE 4 to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Znana jest cena i specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie zapowiada się ciekawie. Zobaczmy sobie, co nowy model ma do zaoferowania.

Ekran AMOLED i procesor Snapdragon 7 Gen 3

OnePlus Nord CE 4 ma ekran AMOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,7 cala i rozdzielczość Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 240 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1100 nitów.

Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 7 Gen 3. Jest to SoC składający się z ośmiu rdzeni CPU Kryo pracujących z zegarem do 2,63 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Adreno 720. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena OnePlus Nord CE 4 atrakcyjna

Cena OnePlus Nord CE 4 nie jest wygórowana. W Indiach, gdzie odbyła się premiera, podstawowa konfiguracja sprzętowa kosztuje 24999 rupii (ok. 1200 zł). Model mający 256 GB miejsca na dane kosztuje o 200 rupii więcej. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

W Indiach przygotowano bardzo ciekawą ofertę na start. W jej ramach klienci mogą liczyć na słuchawki bezprzewodowe Nord Buds 2r czy cztery miesiące dostępu do Spotify Premium.

Podwójny aparat 50 MP i bateria 5500 mAh

Ponadto OnePlus Nord CE 4 ma podwójny aparat fotograficzny, którego główny obiektyw ze światłem f/1.8 został połączony z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT-600. Natomiast ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem MX355. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza duża bateria o pojemności 5500 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie SUPERVOOC z użyciem ładowarki o mocy 100 W. Całość zamknięto w obudowie spełniającej założenia normy IP54. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką OxygenOS 14. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

OnePlus Nord CE 4 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

IP54

złącze USB C

186 g

czytnik linii papilarnych

Android 14 z OxygenOS 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne