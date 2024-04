Redmi Turbo 3. Nowa seria smartfonów marki Xiaomi w drodze

Redmi Turbo 3 to smartfon submarki Xiaomi, który zapoczątkuje nową serię telefonów. Będzie to urządzenia z tak zwanej wyższej półki średniej, która ma być pozycjonowana pomiędzy seria Note i K. wiemy, że Redmi Turbo 3 otrzyma nowy procesor Qualcomma w postaci bardzo mocnego układu Snapdragon 8s Gen 3.

Redmi Turbo 3 to smartfon submarki Xiaomi, który do niedawna w przeciekach pojawiał się jako nowy model z linii Note. Tymczasem okazuje się, że marka szykuje się do premiery zupełnie nowej serii. Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił jeden z prezesów firmy, Thomas Wang. Zobaczmy sobie, co już wiemy.

Nowa seria smartfonów submarki Xiaomi

Turbo, której przedstawicielem będzie model Redmi Turbo 3, to nowa seria smartfonów submarki Xiaomi. Będą to telefony z tak zwanej wyższej półki średniej, które mają być pozycjonowane pomiędzy średniopółkowymi Note i flagowcami z linii K. Jest to nowy element strategii firmy na najbliższą dekadę, która chce w ten sposób lepiej powalczyć o klientów z konkurencją.

Wydajność jest punktem wyjścia wszystkich doświadczeń i zawsze była największą atrakcją dla młodych użytkowników. Dziś przedstawiamy nową serię wydajnościową – Turbo, o nazwie kodowej „Little Tornado”, która wywoła wir popularyzacji flagowych wydajności i zmieni krajobraz wydajności średniej klasy. To nasza pierwsza misja w nowej dekadzie i burzliwy początek nowej serii Turbo. W ciągu ostatnich dwóch lat odnieśliśmy ogromny sukces w badaniu dwóch generacji produktów: Note 11T Pro i Note 12 Turbo. Pierwszy produkt z nowej serii nosi nazwę „Turbo 3” i będzie wyposażony w nowy, flagowy procesor z serii Snapdragon 8. – wyjaśnia Thomas Wang

Redmi Turbo 3 z procesorem Snapdragon 8s Gen 3

Wiemy, że pod obudową smartfona Redmi Turbo 3 znajdzie się nowy procesor Qualcomma, którym jet SoC Snapdragon 8s Gen 3. Ten sam układ trafił w zeszłym miesiącu do modelu Xiaomi CIVI 4 Pro. Oferuje on bardzo dużą wydajność, ale pozwala obniżyć koszty produkcji względem flagowych telefonów, co też przekłada się na niższą cenę.

Redmi Turbo 3 zapoczątkuje nową serią smartfonów Xiaomi

Dokładna specyfikacja techniczna smartfona nie jest na razie znana. Wiemy, że otrzyma on baterię o pojemności 5000 mAh. Akumulator ma wspierać szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 90 W. Następnie mamy ekran OLED-owy o rozdzielczości 1.5K. Wyświetlacze mają pochodzić z fabryk TLC i Tianma.

Aparat fotograficzny smartfona otrzyma 50-megapikselowy sensor Sony IMX882. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 20 megapikseli. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 14 z nakładką HyperOS. Więcej informacji nie jest na razie znanych i poznamy je pewnie jeszcze przed planowaną na ten miesiąc premierą.

źródło: opracowanie własne (via)