Samsung Galaxy M15 5G blisko. Jest cena i specyfikacja smartfona

Samsung Galaxy M15 5G to nowy smartfon koreańskiej marki. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Znana jest również cena modelu Samsung Galaxy M15 5G i ta jest atrakcyjna. Smartfon wyróżnia się dużą baterią o pojemności aż 6000 mAh, ale bez wsparcia dla szybkiego ładowania.

Samsung Galaxy M15 5G to smartfon, którego premiera wkrótce odbędzie się w Indiach. Wraz z modelem M55. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do dnia debiutu. Do sieci przedostała się cena oraz częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Ekran sAMOLED i procesor MediaTeka

Samsung Galaxy M15 5G ma ekran sAMOLED ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to wyświetlacz typu Infinity-V o przekątnej 6,5 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Natomiast odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 90 Hz, a jasność maksymalna to 800 nitów.

Procesor to MediaTek Dimensity 6100+. Jest to 6-nm SoC składający się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 taktowanych zegarem 2,2 GHz oraz sześciu Cortex-A55 pracujących z częstotliwością do 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G57 MC2. Czip będzie wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Samsung Galaxy M15 5G atrakcyjna

Cena smartfona Samsung Galaxy M15 5G nie jest wygórowana. W podstawowej konfiguracji sprzętowej urządzenie ma kosztować 13499 rupii, czyli około 640 zł. Natomiast model z 6 GB RAM-u został wyceniony na 14999 rupii (ok. 715 zł).

Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy. Premiera w Indiach powinna odbyć się w pierwszej połowie kwietnia, ale dokładnego terminu na razie nie ma.

Bateria 6000 mAh i potrójny aparat

Energię w smartfonie dostarcza duża bateria o pojemności aż 6000 mAh. Niestety urządzenie nie wspiera szybkiego ładowania o mocy 45 W, które ma model M55. W tym przypadku ładowarka ma moc zaledwie 25 W. Czytnik linii papilarnych znajduje się na bocznej ramce.

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy M15 5G ma główny sensor 50 MP. Ultraszerokokątny połączono z 5-megapikselowym czujnikiem, a ostatni element to kamera do zdjęć makro 2 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z One UI 6. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy M15 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran sAMOLED 90 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 800 nitów

procesor MediaTek Dimensity 6100+

4 lub 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącza USB C i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

Android 14 z One UI 6

