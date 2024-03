Redmi Note 13 Turbo blisko. Jest częściowa specyfikacja smartfona

Redmi Note 13 Turbo to nowy smartfon submarki Xiaomi, którego premiera ma odbyć się w kwietniu. Tymczasem do sieci przedostają się kolejne informacje. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Redmi Note 13 Turbo otrzyma mocny procesor Qualcomma oraz baterię z technologią szybkiego ładowania.

Redmi Note 13 Turbo to pierwszy smartfon tej marki, który ma otrzymać procesor Snapdragon 8s Gen 3. Ten sam SoC trafił do modelu Xiaomi CIVI 4 Pro. Wiemy, że premiera telefonu planowana jest na drugi kwartał 2024 r. Tymczasem po sieci krąży częściowa specyfikacja techniczna modelu. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym urządzeniu.

Ekran OLED-owy i Snapdragon 8s Gen 3

Redmi Note 13 Turbo ma otrzymać płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wiemy, że wyświetlacz ma rozdzielczość 1.5K oraz zaoferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Dokładna przekątna nie jest znana, ale pewnie będzie to około 6,7 cala. Panele mają dostarczyć firmy TLC i Tianma.

Następnie mamy procesor Snapdragon 8s Gen 3. Jest to nowy SoC Qualcomma, który w zasadzie stanowi „odkręconą” wersję czipu SD8G3. Rozmiar pamięci operacyjnej RAM oraz na dane nie jest na razie znany.

Redmi Note 13 Turbo w Europie pod nazwą POCO F6 5G

Redmi Note 13 Turbo to smartfon, który trafi do sprzedaży w Chinach. W Europie to urządzenie również się pojawi, ale pod inną nazwą oraz marką. Będzie to telefon POCO F6 5G. Na jego premierę poczekamy trochę dłużej. Nie spodziewajmy się go w kwietniu, a najszybciej w maju.

Aparat 50 MP i bateria z szybkim ładowaniem

Aparat fotograficzny modelu Redmi Note 13 Turbo powinien składać się z trzech obiektywów. Główny zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem Sony IMX882. Dwa pozostałe owiane są na razie tajemnicą. Natomiast przednia kamerka do selfie ma współpracować z 20-megapikselowym czujnikiem.

Wiemy również, że Redmi Note 13 Turbo otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 90 W, czego potwierdzenia doszukano się na stronie jednego z chińskich urzędów. Dla porównania w poprzedniku było to 67 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14 z HyperOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Xiaomi Redmi Note 13 Turbo – specyfikacja techniczna

ekran OLED-owy 120 Hz o rozdzielczości 1.5K

procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

rozmiar pamięci RAM — brak informacji

rozmiar miejsca na dane — brak informacji

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 14 z HyperOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło