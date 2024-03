Samsung Galaxy M55 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Samsung Galaxy M55 5G to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się bez huku. Na razie na jednym rynku, ale wkrótce telefon pojawi się na kolejnych. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena modelu Samsung Galaxy M55 5G oraz specyfikacja techniczna smartfona. Urządzenie jest dosyć podobne do A55, ale są różnice.

Samsung Galaxy M55 5G to tańsza alternatywa dla modelu A55. Oba smartfony są podobne, ale pod pewnymi względami się różnią. Za nami premiera, która odbyła się po cichu w jednym z krajów Ameryki Południowej. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna smartfona.

Snapdragon 7 Gen 1 i potrójny aparat

Samsung Galaxy M55 5G ma procesor Snapdragon 7 Gen 1, czyli kilkuletni czip Qualcomma dla średniaków z Androidem. Jest to 4-nm SoC, który składa się z ośmiu rdzeni Kryo pracujących z zegarem do 2,4 GHz. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5-3200. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Aparat fotograficzny składa się z trzech obiektywów. Główny został połączony z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 8-megapikselowym. Kamerka do zdjęć makro ma czujnik 2 MP, a przednia umożliwia robienie selfie w jakości do 50 MP.

Cena modelu Samsung Galaxy M55 5G

Na razie znamy tylko cenę w Brazylii, która to jednak nie odzwierciedla kwot na innych rynkach. W tym kraju Samsung Galaxy M55 5G został wprowadzony tylko w jednej konfiguracji sprzętowej, którą wyceniono na kwotę 2999 reali brazylijskich, czyli około 2,4 tys. zł. W Europie zapłacimy mniej, co warto mieć na uwadze. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Ekran Super AMOLED i bateria 5000 mAh

Samsung Galaxy M55 5G ma 6,7-calowy ekran Super AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem w zakresie do 120 Hz. Natomiast jasność maksymalna wynosi 1000 nitów. Pod ekranem znajduje się czytnik linii papilarnych.

Pod obudową umieszczono akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W i pod tym względem wypada lepiej od modelu A55. Producent deklaruje po 30 minutach ładowania 70 proc. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką One UI 6.1. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy M55 5G — specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7 Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 14 z One UI 6.1

