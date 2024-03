Huawei P70 z datą premiery. Kiedy zobaczymy nowe smartfony?

Huawei P70 to seria nowych flagowców chińskiej marki. Kiedy zobaczymy nowe smartfony? Do sieci przedostało się zdjęcie, na którym widoczna jest data premiery. Linia Huawei P70 ma zostać zaprezentowana w Chinach na początku przyszłego miesiąca i wiemy, że obejmie nawet cztery różne modele.

Huawei P70 to nowe smartfony, które są w ogniu przecieków. Co z datą premiery? Wcześniejsze plotki o debiucie w marcu okazały się być nietrafione i niedawno pojawiły się informacje, że nastąpi to dopiero w drugim kwartale 2024 r. Kiedy dokładnie? Okazuje się, że długo czekać nie będziemy.

Data premiery Huawei P70 w przecieku

Wspomnianą datą premiery serii Huawei P70 jest 2 kwietnia. Tego dnia ma odbyć się specjalne wydarzenie w Chinach, gdzie zostaną zaprezentowane nowe smartfony. Producent na razie tego nie potwierdza, ale taki termin pojawił się na poniższym zdjęciu, gdzie widać także aparat telefonu.

Huawei P70 to seria mająca obejmować nawet cztery smartfony, choć nie ma pewności, że wszystkie z nich zostaną zaprezentowane w tym samym czasie. Są to modele P70, P70 Pro, P70 Pro oraz P70 Art. Najdroższym z całej czwórki ma być ten ostatni. W dwóch flagowych telefonach zostanie umieszczony aparat z 1-calowym sensorem Sony IMX989.

źródło