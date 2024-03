Google Pixel 9 Pro XL w drodze. W 2024 r. zobaczymy trzy smartfony

Google Pixel 9 Pro XL to smartfon, który będzie jednym z kilku w nowej serii. Jej premiera odbędzie się jesienią 2024 r. To oznacza, że w tym razem zobaczymy nie dwa, a trzy nowe smartfony. Sama nazwa „Google Pixel 9 Pro XL” nie jest jeszcze na razie pewne, ale wydaje się być co najmniej prawdopodobna.

Google Pixel 9 Pro XL to smartfon, którego premiera ma odbyć się wraz z modelami 9 i 9 Pro. Skąd to wiemy? Do sieci przedostały się rendery kolejnego telefonu z serii, które udostępnił leaker Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer. To oznacza, że zobaczymy nie dwa, a trzy nowe urządzenia. Zacznijmy jednak do tego najnowszego.

Rendery modelu Google Pixel 9

Hemmerstoffer opublikował rendery trzeciego telefonu i jest to najtańszy z nich o nazwie Google Pixel 9. Początkowo sądził, że był to ten poprzedni z aparatem mającym trzy obiektywy. Te dwa wcześniejsze to modele 9 Pro i 9 Pro XL, co okazało się z czasem. Teraz mamy okazję zobaczyć trzeci smartfon.

Rendery Google Pixel 9 bazujące na schematach ujawniają aparat fotograficzny mający dwa obiektywy. Pod względem projektu kamera nawiązuje do zmian, które zostaną wprowadzone również w składanym modelu Fold 2. Można dostrzec, że jeden z obiektywów jest większy, a drugi mniejszy. Urządzenie ma wiele krągłości, ale sama boczna ramka jest płaska.

Smartfon ma płaski ekran o przekątnej 6,1 cala oraz okrągłym wcięciem dla kamery do selfie wyśrodkowanym u góry. Z informacji przekazanych przez źródło wynika, że telefon ma wymiary 152,8 × 71,9 × 8,5 mm (12 mm w miejscu wystające wyspy z aparatem).

Trzeci smartfon to Google Pixel 9 Pro XL

Onleaks przy okazji dodał, że pojawi się Google Pixel 9 Pro XL, który to wcześniej uważany był za model Pro. Jego rendery przedostały się do sieci już w styczniu 2024 r. Sama nazwa telefonu nie jest jeszcze pewna, ale coś może być na rzeczy.

Google Pixel 9 Pro XL

Smartfon ma podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny, ale na wyspie znajduje się więcej elementów. Przede wszystkim jest to trzeci obiektyw. To kamera peryskopowa, czyli teleobiektyw. Spodziewajmy się również termometru, który firma wprowadziła wraz z zeszłorocznym modelem. Telefon ma większy wyświetlacz, bo o przekątnej 6,5 cala.

Nowe smartfony Google mają zadebiutować w okolicy września lub października. Model Pixel 9 Pro XL będzie najlepszym (i przy okazji najdroższym z nich). Wszystkie trzy telefony dostaną nowy procesor Tensor G4. Ponadto spodziewajmy się innych ulepszeń, w tym obejmujących aparaty fotograficzne. Do premiery jest jeszcze dużo czasu i możemy być pewni, że do tego momentu dojdzie do jeszcze całego mnóstwa przecieków.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło