POCO F6 5G będzie konkretny. Wycieka częściowa specyfikacja smartfona

POCO F6 5G to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się w drugim kwartale 2024 r. Urządzenie będzie konkretne, co potwierdza częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że POCO F6 5G ma dostać nowy czip Snapdragon 8s Gen 3, aparat fotograficzny 50 MP oraz baterię z szybkim ładowaniem.

POCO F6 5G to jeden z dwóch nowych telefonów submarki Xiaomi, który zobaczymy wraz z modelem z dopiskiem Pro w nazwie. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia i ta zwiastuje, że jest na co czekać. Zobaczmy sobie, co już wiemy o tym smartfonie.

POCO F6 5G ma czip Snapdragon 8s Gen 3

Informacje na temat POCO F6 5G znaleziono w kodzie oprogramowania HyperOS. Telefon ukrywa się pod nazwą kodową peridot i ma oznaczenie producenta w postaci N16T. Wzmianki w software mówią o nowym procesorze Qualcomma. Tym układem jest czip Snapdragon 8s Gen 3.

Procesor Snapdragon 8s Gen 3 trafił już do Xiaomi CIVI 4 Pro. To bardzo mocny układ zbliżony do czipu SD8G3, ale ma obniżone zegary taktujące rdzenie. W modelu F5 znajdował się SoC Snapdragon 7+ Gen 2. W nowym telefonie można więc liczyć na niemały skok w wydajności. Rozmiar pamięci RAM i na dane nie jest na razie znany.

Następnie mamy ekran AMOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie wyśrodkowanym w górnej części. Dokładne parametry nie są znane, ale dostawców ma być dwóch i są to TCL oraz Tianma. Spodziewajmy się rozdzielczości Full HD+ lub 1.5K oraz odświeżania obrazu w 120 Hz.

Aparat fotograficzny 50 MP i bateria z szybkim ładowaniem

Wiemy również, czego także doszukano się w kodzie oprogramowania HyperOS, że POCO F6 5G ma aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX882 50 MP. Ten sam umieszczono w smartfonach Realme 12 Pro i iQOO Z9. Obiektyw ultraszerokokątny ma współpracować z 8-megapikselowym czujnikiem IMX355. Natomiast przednia kamerka z 20-megapikselowym OmniVision OV20B40.

Pod obudową smartfona znajdzie się także bateria wspierająca szybkie ładowanie, czego doszukano się na stronie chińskiego urzędu 3C. Pojemność akumulatora nie jest znana, ale wiadomo, że można go będzie ładować z użyciem ładowarki o mocy 90 W.

POCO F6 5G będzie przebrandowanym smartfonem marki Redmi. Być może modelu Note 13 Turbo, którego premiera ma odbyć się w kwietniu. Urządzenie powstaje pod nazwą kodową 24069RA21C. Na więcej informacji trzeba poczekać. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

POCO F6 5G – specyfikacja techniczna

ekran AMOLED o nieznanych parametrach

procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

rozmiar pamięci RAM — brak informacji

rozmiar miejsca na dane — brak informacji

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 14 z nakładką producenta

źródło: AndroidHeadlines