Galaxy S25 Ultra. Samsung ma cztery prototypy, które mają różny design

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero na początku 2025 r. Dowiadujemy się, że Koreańczycy mają cztery prototypy, które mają nieco inny design. Dotyczy to przodu modelu Samsung Galaxy S25 Ultra, gdzie znajduje się wyświetlacz. Czym różnią się te poszczególne warianty flagowca?

Samsung Galaxy S25 Ultra to flagowiec koreańskiej marki na 2025 r. Do premiery pozostało jeszcze mnóstwo czasu, ale jest oczywiste, że firma już teraz ma wczesne wersje telefonu, z których wyewoluuje finalny produkt. Obecnie testowane są cztery prototypy, które mają nieco inny design. Informacje na ten temat wraz z poglądowymi grafikami pojawiły się w sieci. Zobaczmy sobie, co aktualnie brane jest przez Koreańczyków pod uwagę.

Samsung ma cztery prototypy Galaxy S25 Ultra

Z informacji, które przedostały się do sieci wynika, że producent ma obecnie co najmniej cztery różne prototypy flagowca Samsung Galaxy S25 Ultra, co w zasadzie na obecnym etapie prac z pewnością nie dziwi. Wszak do premiery jest jeszcze daleko i pod uwagę brane są zapewne przeróżne rozwiązania.

Wspomniane prototypy mają nieco inny design, ale nie są to zbyt duże różnice. Źródło informacji ujawniło, że Samsung Galaxy S25 Ultra może dostać ekran AMOLED-owy, który w każdym z obecnie testowanych telefonów jest nieco inny. Choć na pierwszy rzut oka być może tego nawet za bardzo nie widać.

Grafiki prezentujące prototypy modelu Samsung Galaxy S25 Ultra.

Nadal jest to niemal płaski wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie wyśrodkowanym u góry. Grafiki ujawniają jednak subtelne różnice, które dotyczą m.in. grubości ramek czy ewentualnych zaokrągleń w narożnikach. Jeden z prototypów ma naprawdę bardzo wąskie ramki wokoło ekranu, co na żywo z pewnością wygląda ciekawie. Nie ma jednak pewności, że finalnie producent zdecyduje się na to rozwiązanie. Wybór może paść na jedno z trzech pozostałych, co warto mieć na uwadze.

Samsung Galaxy S25 Ultra z czipem Snapdragon 8 Gen 4

Jest oczywiście zbyt wcześnie, aby mówić o designie modelu Samsung Galaxy S25 Ultra czy jego pełnej specyfikacji technicznej. Wiemy jednak, że smartfon ma otrzymać procesor Snapdragon 8 Gen 4, czyli najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który obecnie również znajduje się na etapie testów, a jego zapowiedź pewnie odbędzie się w okolicy października.

Ponadto telefon ma otrzymać podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny. Wygląda na to, że Samsung nie planuje prędko zrezygnować z tego projektu kamery, choć stosuje go już od kilku lat i w 2025 r. Galaxy S25 Ultra również go dostanie. Być może z pewnymi niewielkimi modyfikacjami, ale to na razie nie jest jasne i wyjaśni się pewnie jesienią tego roku, gdy do sieci przedostaną się rendery lub schematy telefonu. Do tego czasu urządzenie będzie jeszcze obiektem całego mnóstwa przecieków.

