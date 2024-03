POCO C61 zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

POCO C61 to nowy smartfon submarki Xiaomi. W rzeczywistości jest to przebrandowany modeli Redmi A3. Specyfikacja techniczna telefonu jest dosyć podstawowa. Natomiast cena POCO C61 jest bardzo atrakcyjna. Ponadto urządzenie wyróżnia się designem wpadającym w oko.

POCO C61 to smartfon submarki Xiaomi, który jest bliźniaczo podobny do modelu Redmi A3. Po raz kolejny mamy więc do czynienia z przebrandowanym sprzętem z niewielkimi różnicami względem oryginału. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna nowego telefonu.

Ekran IPS LCD i procesor MediaTek Helio G36

POCO C61 ma płaski ekran IPS LCD ze wcięciem dla kamery w postaci łezki. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,71 cala oraz rozdzielczości HD+. Producent wspomina również o odświeżaniu obrazu w zakresie do 90 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3.

Za obliczenia w telefonie odpowiada procesor MediaTek Helio G36. Jest to 12-nm SoC, który składa się z ośmiu rdzeni CPU Cortex-A53 taktowanych zegarem do 2,2 GHz. GPU to IMG PowerVR GE8320 pracujący z częstotliwością 680 MHz. Czip jest wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena POCO C61 atrakcyjna

Cena POCO C61 nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo w podstawowej konfiguracji sprzętowej urządzenie wyceniono w Indiach na 7499 rupii (ok. 360 zł). Model z większą pamięcią kosztuje o 1000 rupii więcej. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Sprzedaż telefonu rozpocznie się 28 marca.

Prosty aparat i bateria 5000 mAh

Smartfon POCO C61 ma bardzo prosty aparat fotograficzny, co w tej cenie nie powinno dziwić. Główny obiektyw połączono z 8-megapikselowym sensorem i jest on wspomagany przez czujnik głębi. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 5 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, a więc typowej dla smartfonów z Androidem. Niestety akumulator nie wspiera szybkiego ładowania. Obsługiwana jest ładowarka o mocy zaledwie 10 W. Miłym dodatkiem jest czynnik linii papilarnych. Całość pracuje pod kontrolą Androida z nakładką producenta.

POCO C61 – specyfikacja techniczna

6,71-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

procesor MediaTek Helio G36

4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP do selfie

podwójny aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z nakładką producenta

