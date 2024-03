Samsung Galaxy A55 vs M55 5G. Specyfikacja ujawnia różnice

Samsung Galaxy A55 5G i Samsung Galaxy M55 5G to dwa smartfony, które na pierwszy rzut oka są bardzo podobne. Są jednak pewne istotne różnice. Potwierdza je specyfikacja techniczna drugiego z telefonów, która przedostała się do sieci. Ten pierwszy miał już oficjalną premierę i jest dostępny w sprzedaży.

Samsung Galaxy A55 5G debiutował wcześniej w tym miesiącu. W drodze jest jego „bliźniak”, czyli Samsung Galaxy M55 5G. Ten drugi nie będzie jednak wyłącznie przebrandowanym pierwszym telefonem z drobnymi zmianami. Różnice są większe, co potwierdza specyfikacja techniczna.

Ekrany AMOLED o innej wielkości i ładowanie baterii

Samsung Galaxy A55 5G ma 6,6-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Natomiast w modelu M55 producent umieścił podobny wyświetlacz, ale o nieco większej przekątnej na poziomie 6,7 cala. Pozostałe parametry, w tym jasność maksymalna na poziomie 1000 nitów, są bez zmian.

Samsung Galaxy M55 5G na pierwszy rzut oka wygląda jak model A55

Oba smartfony mają baterie o pojemności 5000 mAh. Koreańczycy zdecydowali się jednak na inne wsparcie dla ładowania. Pod tym względem lepiej wypada Samsung Galaxy M55 5G, który obsługuje ładowarkę o mocy 45 W. W modelu A55 jest to zaledwie 25 W.

Różnice obejmują procesory

Najistotniejsze różnice pomiędzy modelami Samsung Galaxy A55 5G i M55 obejmują również procesory. W pierwszym telefonie znajduje się autorski procesor Exynos 1480. Natomiast w drugim producent zdecydował się na czip Qualcomma i jest to nieco starszy Snapdragon 7 Gen 1. Pod względem wydajności lepiej wypada ten pierwszy.

Rozmiar pamięci RAM w obu telefonach to maksymalnie 12 GB. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności 1 TB.

Aparaty fotograficzne z różnymi sensorami

Samsung Galaxy A55 5G i M55 mają na pierwszy rzut oka takie same aparaty. Diabeł tkwi w szczegółach. Główny sensor w obu modelach jest 50-megapikselowy. Jednak obiektyw ultraszerokokątny w pierwszym współpracuje z 12-megapikselowym czujnikiem, a w drugim 8-megapikselowym. Inne są także kamerki do zdjęć makro – 5 vs 2 MP oraz przednie do selfie – 32 lub 50 MP. Dokładna specyfikacja obu telefonów widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy A55 5G — specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Exynos 1480 z GPU AMD

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 14 z One UI 6.1

Samsung Galaxy M55 5G — specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7 Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 14 z One UI 6.1

